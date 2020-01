Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Am 17. Januar beginnt in Berlin die diesjährige Grüne Woche – und das mit einer völlig neu gestalteten Brandenburg-Halle.

Landwirtschaftsminister Axel Vogel (Grüne) hat Konzept und Design am Mittwochabend erstmals im Agrarausschuss des Landtags vorgestellt. Ins Auge fallen auf den Computersimulationen die einfachen Formen der Möbel, die wenigen, aber kräftigen Farben im Raum sowie die in modernen Küchen üblichen Ecken und Kanten. Sein Amtsvorgänger Jörg Vogelsänger (SPD) habe bereits 2016 entschieden, die laut Vogel "altbackenen und nicht mehr zeitgemäßen" Marktbuden in der Messehalle 21a zu ersetzen und per Ausschreibung nach neuen Ideen zu suchen.

Nun liege das Resultat für die nächsten Jahre vor. Einzelstände gibt es für die insgesamt 70 Aussteller künftig nicht mehr. Zwei Aussteller teilen sich einen Stand. Hinzu kommen 25 Gemeinschaftsstände mit täglich wechselnden Ausstellern. "Wer sich eine Dauerkarte kauft und mehrfach hingeht, trifft nicht immer dieselben Leute", warb Vogel den neuen Ansatz, der räumlich der Idee folge, dass sich breite Gänge auf einem Platz treffen.

Der Willkommensbereich erinnere mit seiner Holzvertäfelung optisch durchaus an das BER-Empfangsgebäude, findet der Minister. Ein Kochstudio gebe es natürlich weiterhin. "Hier werden täglich drei bis vier Landgasthöfe aus den Brandenburger Regionen kochen, organisiert von Pro agro."

Nicht fehlen dürfe auch eine Bühne, ein Gastronomiebereich mit drei Anbietern und eine Aktionsfläche für ländliches Handwerk. 1700 Akteure sorgen während der Messe für das Kulturprogramm in der Halle.

Die Grünen-Abgeordnete Carla Kniestedt monierte, dass im Kochstudio bei den Probier-Portionen nach ihren Informationen mit Einweg-Geschirr operiert werden solle. Dies widerspreche dem allgemein postulierten Nachhaltigkeitsgedanken, gab sie zu bedenken. Minister Vogel bedankte sich für den "wertvollen Hinweis" und lud die Ausschuss-Mitglieder gleich für den 17. Januar zu einem Rundgang durch die neue Brandenburg-Halle ein.