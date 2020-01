Cornelia Link-Adam

Seelower (MOZ) Der seit dem 1. Januar geltende Paragraph 146a der Abgabenverordnung (AO), auch bekannt als das "Kassengesetz", stellt viele Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen vor große Herausforderungen: Es gilt die Pflicht zur Sicherheitseinrichtung, die Kassenmeldepflicht und die Belegausgabepflicht.

Die sogenannte Bonpflicht kommt in Seelow gar nicht gut an. "Hier ist der Bon für den Kaffee", sagt eine Mitarbeiterin am Stand der Dolgeliner Fleischerei. Der Kunde stutzt, schüttelt den Kopf und wirft das Papier fix weg. Ebenso sein Nachbar, der zur Bockwurst ebenfalls einen Beleg ausgehändigt bekommt. Dabei dürfen die nun vorgeschriebenen Kassenrollen aus witterungsbeständigem Thermopapier eigentlich nicht im Papierkorb entsorgt werden.

"Wir haben schon extra Behälter aufgestellt", erzählt auch Claas Baumgärtel, Bäckermeister aus Sachsendorf. In seinen Filialen gab es schon wüste Beschimpfungen seitens der Kunden gegenüber den Mitarbeitern wegen der Kassenzettel. "Die meisten Kunden schmeißen sie gleich weg." Die Überwachung der Kasse findet Baumgärtel zwar gut. Aber das Kassensystem sei eh’ mit dem Finanzamt verbunden um Steuermissbrauch zu überprüfen. "Die Aufregung wird sich aber wieder legen", ist er sich sicher. Baumgärtel wird nicht nur auf Wochenmärkten mit Tablet-Kassen unterwegs sein und mit mobilem Drucker. Auch bei den Backaktionen wie in Buschdorf bekommen die Kunden künftig ihren Bon ausgereicht. Die Kosten für die Anschaffung und die Entsorgung des Therompapiers liegen bei ihm, ebenso für die Kassen und Auslesegeräte. Die Neuerungen seien viel zu aufgebläht, undemokratisch. "Reich geworden ist noch kein Bäcker", so Baumgärtel.

Ähnlich äußert sich auch Bäcker Toralf Kirscht aus Lietzen. "Das Thema ist ja nicht neu, Kassen gab es ja schon immer. Wer wollte, bekam einen Zettel mit ausgereicht." Kaum einer nehme seinen Beleg mit, gibt er zu. "Wir haben zusätzliche Kosten und Müll, eine sinnlose bürokratische Aktion", schimpft der Bäcker. Auf Märkten werde er weiterhin nur mit Handgeld arbeiten, dort gelte die Bonpflicht nicht, sagt er. So bekam Sabine Nowka ihren Kuchen ohne Zettel auf dem Seelower Wochenmarkt ausgereicht. "Die Bons braucht doch keiner, dafür werden nur wieder Unmengen Bäume gefällt", schimpft die Seelower Seniorin.

Thermopapier verblasst

"Das macht alles viel mehr Arbeit", berichtet auch Angelika Voigt im Tourismusbüro. "Das Greta-Syndrom ist durch den zusätzlichen Müll doch komplett raus." Da das Thermopapier nach zwei Jahren verblasse, sie die Belege aber fünf Jahre aufheben muss, zieht die Touristikerin nun alle Bons extra nochmal über den Drucker und heftet sie ab. "Was für eine Papierverschwendung!"