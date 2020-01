Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Hinter den "Verborgenen Früchten" verbirgt sich ein süßes Geheimnis, welches sich dem erschließt, der der Lesung zuhört. So viel sei zu der Veranstaltung von Stefan Hessheimer, Sabine Frost und Ralph Weber schon mal verraten. "Märchen für Erwachsene" wird es am Sonntag um 15 Uhr in der Konzerthalle Bad Freienwalde zu erleben geben. Dabei erwartet die Zuschauer eine Komposition aus Worten, Tönen und Bildern, zum lustvollen Genießen für Ohren und Augen, berichten die drei Protagonisten im Vorfeld. "Poetisch wild nannte Henry Miller 1976 die erotischen Schriften von Anais Nin, die sie aus Geldnot für einen Dollar die Seite unter dem Druck eines Auftraggebers verfasste", so Sabine Frost, die an diesem Nachmittag aus dem literarischen Meisterwerk lesen wird. "Es faszinierte uns, dass Erotik durch die Sprache der Anais Nin zu wunderbarer Poesie wurde. Schön zu lesen. Und das sogenannte unanständige, unaussprechliche wird ins Licht der Unschuld gerückt." Also ein ganz und gar unverdorbenes Vergnügen, sind sich die Drei einig.

"Diese Schriftstellerin scheute sich nicht, wirklich alles, was es an Sinnlichkeit, Sexualität, Trieb und Liebe gibt, offen und unverstellt so kunstvoll zu beschreiben, dass diese Schriften zur Weltliteratur gehören und ein Muss für jeden Liebhaber guter Literatur sind", findet Sabine Frost. "Doch bei aller Direktheit und Offenheit, war es auch ihr Ziel zu zeigen, das Sex erst durch Gefühle zu wirklicher Erotik wird. Als ich studierte, las ich die Tagebücher der Anais Nin. Mein Liebster schenkte mir später, vor vielen Jahren, zum Geburtstag Verborgene Früchte und ich begann zum Vergnügen vor Freunden daraus vorzulesen. Ich entdeckte dabei meine volltönende Stimme und ungeheuren Spaß am Vorlesen."

Es begann im Wohnzimmer

Aus diesen Begegnungen im Wohnzimmer wurden musikalische Lesungen zu den verschiedensten Themen, begleitet von einer Mundharmonika – gespielt von Stefan Hessheimer – und einem Schlagzeug – gespielt von Ralph Weber.

Sabine Frost ist schon lange unterwegs mit eigenen Lesungen, nicht nur im Brecht-Weigel-Haus Buckow. Sie hat ihre Wurzeln im Berliner Ensemble, wo ihre Schwester, Simone Frost, die Virtuosin des epischen Theaters als Weigelschülerin auf der Bühne stand. Ralph Weber spielt seit 1971 Schlagzeug. In dieser Zeit gründete er seine erste Schülerband und seine Musikerlaufbahn begann. Seitdem ist er mit vielen Bands auf Tour und unterrichtet Drums und Perkussion. Fotograf Stefan Hessheimer, der die Galerie "Koch und Kunst" im Oderbruch unterhält, spielt seit einigen Jahren die Bluesharp.

Tickets: Tel. 03344 332370 oder unter konzerthalle@bad-freienwalde.de