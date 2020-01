Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Die Stadt Oranienburg ist gering verschuldet, der Konzern Oranienburg dafür umso mehr.

Oranienburg kann sich bisher über gut sprudelnde Steuerquellen freuen. Doch auch eine relativ wohlhabende Stadt hat Schulden. Die liegen laut aktuellem Quartalsbericht im dritten Quartal 2019 bei 5,96 Millionen Euro. Damit ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von zirka 133 Euro. Eine Marke, die viele andere Städte neidisch werden lässt, weil sie unter einer erheblich höheren Schuldenlast zu leiden haben. Anders sieht es in Oranienburg freilich aus, wenn man den Entwässerungsbetrieb (EBO), die Stadtwerke (SWO), die Wohnungsbaugesellschaft (Woba), die Stadtservice Gesellschaft (SOG) und die Tourismus- und Kulturgesellschaft (TKO) dazu zählt. Dann liegt der Konzern-Schuldenstand bei stattlichen 123,115 Millionen Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2 800 Euro entspricht.

Dass die städtischen Unternehmen Schulden haben, hat natürlich mit ihren millionenschweren Investitionen zu tun. Damit sind erhebliche infrastrukturelle Anlagevermögen geschaffen worden und werden es aktuell noch immer. So etwa mit dem Woba-Wohnungsneubau in der Weißen Stadt. Die Woba steht mit 60,4 Millionen Euro, der EBO mit 37,4 Millionen Euro und die Stadtwerke mit 22,1 Millionen Euro in der Kreide. Bei der SOG sind es 3,3 Millionen Euro. Die TKO ist schuldenfrei. Allerdings werden SOG und TKO mit gut drei Millionen Euro jährlich von der Stadt/Holding alimentiert.