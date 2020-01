26 Scheren: Allein in der Innenstadt gibt es zahlreiche Friseurgeschäfte. Zusammen mit Nagelstudios, Massagesalons und einem Sonnenstudio bilden sie in der City ein Beauty-Dreieck für die Schönheit der Kreisstädter. © Foto: MMH/Jörn Sandner

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) In Kürze eröffnet in der Lehnitzstraße der Barber Shop King. Wo bis zum vergangenen Jahr asiatische Lebensmittel verkauft wurden, werden bald Bärte gekürzt und Haare frisiert. Auf dem oberen, 200 Meter langen Abschnitt der Lehnitzstraße gibt es dann fünf Friseure. Das Beauty-Dreieck wird durch Nagel-, Sonnen- und Massagestudios komplettiert.

"Kein Problem", sagt Innungsobermeisterin Eileen Bohm, die mit "Leenys Beauty" selbst einen Salon in der Lehnitzstraße betreibt. "Wir haben 40 Friseure und mehr als 40 000 Einwohner in Oranienburg. Ich allein schaffe nicht 1 000 Kunden", sagt sie. Sie habe auch schon Leute in einen anderen Salon geschickt, wenn sie selber nicht genug Zeit gehabt habe. Gerade in der Vorweihnachtszeit mit vielen Kunden habe man gemerkt, dass es kein Überangebot an Friseurläden gebe.

Die Geschäfte würden zudem unterschiedliche Kunden ansprechen oder sich spezialisieren, sagt Eileen Bohm. Sie sei der einzige Salon in Oranienburg, in dem auch Haarersatz angeboten wird. Außerdem bietet sie Haarentfernungen für alle Körperregionen an. Auch die Preise der Läden seien unterschiedlich. Wenn ein Geschäft einen Schnitt für 14 Euro anbiete, müsse die Frisur nach zehn Minuten fertig sein, sagt Eileen Bohm. Sonst werde das Geschäft unwirtschaftlich.

Problematischer sei für die Salons inzwischen eher, das passende Personal zu finden, sagt die Innungsobermeisterin. Sie selbst sei derzeit allein im Laden. "Es muss ja auch menschlich passen", sagt sie. Andererseits würden in einigen Läden auch ungelernte Kräfte angestellt.

Auch Geschäftsstraßenmanager Stefan Wiesjahn sieht in der Zahl der Friseursalons noch kein Problem für die Innenstadt. "Wenn es den Bedarf gibt, regelt das der Markt", sagt er. Die Friseure hätten sich längst spezialisiert, würden zusätzlich weitere Dienstleistungen und Produkte anbieten. Aber natürlich fehlten der Bernauer Straße als Einkaufsstraße Händler mit hoher Kundenfrequenz. "Da liegt Oranienburg im bundesweiten Trend. Städte dieser Größenordnung befinden sich im Umbruch", sagt Wiesjahn. In der Innenstadt müssten daher besondere Angebote gemacht werden, um gegen die Internetkonkurrenz bestehen zu können. Wiesjahn denkt an die Verknüpfung von Verkauf und Dienstleistungsangeboten. Es sei derzeit allerdings schwierig, neue Händler von der Bernauer Straße zu überzeugen. Daran sei auch die Verkehrssituation Schuld. Er hoffe, dass Kunden, die wegen der Sperrung der Dropebrücke und des Dauerstaus auf der Bernauer Straße der Innenstadt den Rücken kehrten, wieder zurückkämen. Im ohnehin eher einkaufsschwachen Monat Januar sei das aber noch nicht feststellbar.