Oldtimer in Flammen: Eine Lagerhalle brennt in Eberswalde ab. © Foto: John-Paul Gansewendt

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) In der Nacht zum Donnerstag ist in einem Gewerbegebiet im Eberswalde eine Lagerhalle komplett ausgebrannt, in der unter anderem Oldtimer standen.

Die Eberswalder Feuerwehren waren gegen 0.30 Uhr alarmiert worden und haben bis gegen 4 Uhr gegen die Flammen gekämpft. Das Feuer war in einem Bauwagen ausgebrochen und hatte auch die Halle erfasst. Verletzt wurde durch den Brand niemand.

Noch haben die Brandursachenermittler der Kripo ihre Arbeit nicht aufgenommen. Nach unbestätigten Angaben beläuft sich der Schaden auf eine Million Euro.