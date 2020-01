Christina Tilmann

Jedes Jahr kommen zwei Stadtschreiber nach Rheinsberg. Anfangs gab das Irritationen. Inzwischen werden sie selbst für Bürgerinitiativen eingebunden. Mit Peter Böthig, dem Leiter des Rheinsberger Literaturmuseums, sprach Christina Tilmann.

Herr Böthig, gerade ist eine Anthologie erschienen, in der alle 50 Stadtschreiber vertreten sind. Woher kam die Idee, Schriftsteller nach Rheinsberg zu locken?

1993 habe ich die erste Dauerausstellung im Literaturmuseum eingerichtet. Aber es war mir wichtig, auch zeitgenössische Literatur hierher zu bringen, um nicht nur museal zu arbeiten. Ein bisschen war die Idee, dass die Menschen sich in 100 Jahren wundern sollten, warum Rheinsberg so oft literarisch auftaucht, und dann sagen: "Ach ja, das war das Stadtschreiber-Stipendium." 1995 kam der erste Stadtschreiber hier an.

Wer war das?

Das war Giwi Margwelaschwili, der heute wieder in Georgien lebt. Er hat einen Text geschrieben, "Ein Stadtschreiber hinter Schloss und Riegel", weil er am ersten Tag tatsächlich eingesperrt war, da war das Tor verschlossen, und er hatte keinen Schlüssel und kam nicht mehr heraus. Er hat 15 Jahre später einen Roman geschrieben, "Der Kantakt", wo er auf Spuren von Tucholsky durch Rheinsberg geht.

Muss Rheinsberg vorkommen in den Texten? Welche Bedingungen gelten für das Stipendium?

Die Statuten sehen vor, dass die Stadtschreiber ausgewiesene Schriftsteller sind, und sie sollen sich dem aufklärerischen Geist Tucholskys verpflichtet fühlen. Deshalb werden auch Autoren mit Exilhintergrund besonders berücksichtigt, anknüpfend an Tucholskys Exilschicksal. Die einzige Verpflichtung ist, dass überwiegende Anwesenheit erwünscht ist, und sie sollen am Ende einen Text zur Verfügung stellen, den wir im "Rheinsberger Bogen" veröffentlichen – das ist eine kleine Publikationsreihe mit jeweils 16 Seiten, dem klassischen Format eines Papierbogens. Aus diesen Texten ist jetzt auch die Anthologie entstanden.

Was inspiriert die Autorinnen und Autoren in Rheinsberg besonders?

Rheinsberg ist ein attraktiver Ort, durch die Geschichte und die Landschaft, das nutzen die Autoren gern. Thomas Hartwig zum Beispiel hat im Archiv eine Geschichte eines gefallenen Mädchens Anfang des 20. Jahrhunderts recherchiert. Annett Gröschner hat sich mit dem Kernkraftwerk beschäftigt, da ist auch ein Buch daraus geworden, "Kontrakt 903. Erinnerungen an eine strahlende Zukunft". Von Brigitte Struzyk ist ein wunderbares Langgedicht "Die Linde am Rhin" erschienen, Marion Poschmanns Roman "Die Sonnenposition" spielt in einem Schloss-Sanatorium – Rheinsberg ist auf vielfältige Weise ins Brennglas der Literatur gerückt.

Gibt es auch kritische Stimmen über Rheinsberg?

Einsamkeit ist ein Thema, zum Beispiel Gerhard Falkner, der hat 2003 einen Text "Rheinsberg. Bilderbuch für Verrückte" geschrieben und erzählt von den einsamen Nächten in Rheinsberg. Aber vielleicht gerade weil das hier richtig Provinz ist, dünn besiedelt, karge Landschaft, wenig los, ist das für Autoren interessant – und wenn man genau schaut, ist dieses "Wenige" gar nicht so wenig. Es erlaubt die Konzentration auf eigene Themen – ich habe nicht den Eindruck, dass sich das Thema erschöpft.

Wie nehmen die Autoren mit Exilhintergrund es hier wahr? Kommt ihnen Brandenburg besonders fremd vor?

Unterschiedlich. RadjvinderSingh aus Indien kam 1997 – er liebte Rheinsberg und wurde von den Rheinsbergern "zurückgeliebt". Der serbische Bosnier Stevan Tontic kam 1999 schwer traumatisiert aus Sarajevo. Oder 2006 Apti Bisultanov aus Tschetschenien, dessen Heimatdorf von der russischen Armee dem Erdboden gleichgemacht worden war und der als Partisan gekämpft hatte. Zumindest für diese beiden war Rheinsberg ein Stück normales, zivilisiertes Europa. In diesem Jahr wird die aus Syrien geflohene Kurdin Widad Nabi nach Rheinsberg kommen.

Und wie sehen die Reaktionen in Rheinsberg aus?

Am Anfang gab es Irritationen, nach dem Motto, die bekommen Geld von uns und müssen den ganzen Tag nichts machen? In letzter Zeit höre ich häufig, dass Autoren angesprochen werden: "Ach, Sie sind der neue Schriftsteller". Grit Poppe, die 2018 hier war, kam in Kontakt zu der Initiative Mühlenstraße, die gegen den Fernverkehr im Ort kämpft, und wurde gleich eingebunden: "Schreib’ doch was darüber". Und das hat sie dann auch gemacht.