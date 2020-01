dpa

Berlin/Potsdam (dpa) Wolken und Regen bestimmen am Donnerstag das Wetter in Berlin und Brandenburg.

Die Höchsttemperaturen liegen laut den Meteorologen des Deutschen Wetterdiensts (DWD) bei neun bis elf Grad. Auch am Freitag bleibt es bei schauerartigem Regen und Wolken ungemütlich.

Am Wochenende müssen die Berliner und Brandenburger auf Sonnenschein verzichten, weil Wolken am Himmel hängen. Der Samstag soll trocken bei maximal sechs bis acht Grad werden. Am Sonntag soll es bei ähnlichen Temperaturen erneut zeitweise regnen.