Alexandra Gebhardt

Brandenburg an der Havel (BRAWO) In den Reigen der Neujahrsempfänge reihten sich am Mittwochabend die Brandenburger Wirtschaftsjunioren ein. Rund 250 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft waren in den Rolandsaal, um das vergangene Jahr zu resümieren und auf kommende Aufgaben für 2020 zu blicken.

Der seit November amtierende Wirtschaftsjunioren-Chef Sascha Bertz hatte für seine Eröffnungsrede deshalb sogleich einen roten Faden zur Hand, der symbolisieren sollte, "wie wichtig Zusammenarbeit und Netzwerken" für die Wirtschaftsjunioren und die weitere positive Entwicklung der Stadt sind.

Das unterstrich auch Dr. Mario Tobias in seiner Ansprache: "Die Stadt hat ein riesengroßes Potenzial, das bisher nicht vollends ausgeschöpft wurde", so der IHK-Hauptgeschäftsführer, der in diesem Zusammenhang auf eine Autobahnanbindung Kirchmösers verwies und betonte, wie wichtig es sei, "junge Menschen mit attraktiven Ausbildungsangeboten in der Region zu halten", um dem Fachkräftemangel langfristig entgegen zu wirken.

Lobende Worte fand Oberbürgermeister Steffen Scheller. "Das gute, solide Wachstum, das die Stadt verzeichnet, ist ein gutes Zeichen für Erfolg und maßgeblicher Verdienst der Dienstleister und Händler vor Ort", so der Stadtchef. Gleichwohl verschwieg Scheller nicht, dass es in diesem Jahr für die Stadt wortwörtlich gelte, "Brücken zu bauen", und kündigte an, den mit IHK-Präsident Peter Heidenbluth beschlossenen Wirtschaftsbeirat der Stadt weiter voran bringen zu wollen.

Vor dem Ende des offiziellen Teils überreichten die Wirtschaftsjunioren dann Schecks an zwei soziale Projekte. Fünfhundert Euro konnte Ulrike Berger von der Caritas Selbsthilfe Kontaktstelle zur Anschaffung von Materialien zur Sprach- und Leseförderung entgegennehmen. Der gleiche Betrag ging an den Landesverband Brandenburg des Demokratischen Frauenbund e.V. und das städtische Projekt "Mädchen*kram", geleitet von Juliane Moosdorf.

Verabschiedet wurden außerdem drei Wirtschaftsjunioren, die das 40. Lebensjahr erreicht haben: Katrin Fredrich, Anja Titze und Stefanie Rinkenbach. Letzte wurde für ihre "enorme Unterstützung", als "treibende Kraft", "Teamplayer" und Kreissprecherin der Wirtschaftsjunioren Brandenburg 2019 zusätzlich mit einer Ehrennadel geehrt. Olaf Mauga von den Wirtschaftsjunioren Potsdam erhielt für sein Engagement zudem die Goldenen Ehrennadel, die höchste Auszeichnung der Wirtschaftsjunioren Berlin-Brandenburg.

Dass Wirtschaftsjunioren-Nachwuchs bereit steht, bewiesen zudem Leander Hofmann, Karl Rusch und Michel Styn. Die Schüler des von-Saldern-Gymnasiums belegte beim Projekt "Wirtschaftswissen im Wettbewerb" die vorderen Plätze und konnten für ihre Leistungen beim Neujahrsempfang eine Urkunde entgegengehen nehmen.