Alexandra Knopf

Eisenhüttenstadt Die D- und E-Jugend der BSG Stahl Eisenhüttenstadt hat in der Eisenhüttenstädter Sporthalle am Diesterwegring das 2. Neujahrsturnier im Handball organisiert. Im Turnier der D-Jugend (elf und zwölf Jahre) traten die Jungs vom SSV Rot-Weiß Friedland, dem HSV Frankfurt und der BSG Stahl Eisenhüttenstadt an.

Im Modus jeder gegen jeden erlebten die Zuschauer spannende Spiele. Im entscheidenden Spiel besiegten die Friedländer die Gastgeber mit 7:6. Das Team der BSG Stahl wurde Zweiter und geht damit gestärkt in die Kreisliga-Rückrunde.

Acht Teams bei der E-Jugend

Im Turnier der E-Jugend spielten acht Mannschaften mit. In der Gruppe A spielten die Gastgeber mit ihrer 1. Mannschaft gegen die Erste des HC Elbflorenz aus Dresden, den HSV Frankfurt und den MTV Altlandsberg. Hier belegten die Dresdener mit drei Siegen den 1. Platz vor dem HSV Frankfurt. In der Gruppe B traf die 2. Mannschaft von Stahl Eisenhüttenstadt auf HC Elbflorenz II, Rot-Weiß Friedland und dem HSV Müncheberg/Buckow.

Auch hier hatten die Gäste aus Dresden die Nase vorn und führten die Gruppe nach der Vorrunde mit drei Siegen und 42:12 Toren an. Die Friedländer waren ihnen mit zwei Siegen und 22:19 Toren dicht auf den Fersen.

Die beiden Eisenhüttenstädter Mannschaften spielten dann nach einer guten Leistung in der Gruppenphase im Spiel um Platz 5 gegeneinander. Die Erste setzte sich mit 9:3 durch. Den dritten Platz belegte nach einer packenden Partie der HSV Frankfurt nach einem 11:9 gegen die Friedländer.

Dresdener im Finale unter sich

Final-würdig war die Partie um den Sieg. Hier standen sich die beiden sächsischen Mannschaften aus Dresden gegenüber. In einem sehr packenden Spiel stand es nach der regulären Spielzeit 7:7. Der Gewinner musste also durch das Penalty-Werfen entschieden werden. Erst das 14:13 brachte den Sieg für die zweite Mannschaft vom HC Elbflorenz.

Auch für die E-Jugend der BSG Stahl war das Neujahrsturnier ein großer Erfolg. So spielen die beiden Mannschaften sonst in einem Team in ihrer ersten Saison als Mannschaft in der Kreisklasse zusammen. Sie konnten viele Erfahrungen mitnehmen, neue Spielzüge ausprobieren und an Selbstvertrauen gewinnen. Dazu hatten noch alle Spieler, Betreuer und Organisatoren beim Neujahrsturnier sehr viel Spaß.

Eine Neuauflage für 2021 ist in Planung, dieses Neujahrsturnier der Handballjugend soll zu einer festen Tradition werden. Zusagen für das nächste Jahr gibt es bereits.