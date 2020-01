BRAWO

Brandenburg an der Havel Ab dem 13. Januar beginnt die Umbeschilderung des gesamten Bewohnerparkbereiches B. Alle öffentlichen Stellplätze in der Abtstraße, Paulinerstraße und der Straße Der Temnitz, aber auch einige Stellplätze in der Neustädtischen Heidestraße werden als reine Bewohnerparkplätze ausgeschildert.Die vorhandenen Stellplätze in der Steinstraße, Sankt-Annen-Straße, auf dem Sankt-Pauli-Kirchplatz sowie einige Stellplätze am Beginn der Neustädtischen Heidestraße, von der Sankt-Annen-Straße aus kommend, werden tagsüber nur noch den Kunden und Besuchern der Innenstadt als gebührenpflichtiger Parkraum zur Verfügung stehen. Hier dürfen Bewohner nur außerhalb der Bewirtschaftungszeit kostenfrei parken. Weiterhin gibt es in der Neustädtischen Heidestraße aber auch noch einen Bereich zwischen Paulinerstraße und Haus-Nr. 57 und gegenüberliegend mit sogenannter Mischregelung aus gebührenpflichtigem Parken und Bewohnerparken. Es wird um Beachtung der Änderungen gebeten.