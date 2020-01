dpa

Berlin (dpa) Eine Autofahrerin ist im Berliner Ortsteil Französisch-Buchholz gegen eine Fassade gefahren und tödlich verunglückt.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wollte die 81-Jährige am Mittwochvormittag das Gelände einer Tankstelle an der Hauptstraße verlassen. Dabei durchbrach sie einen Zaun und fuhr gegen die Mauer eines Supermarktes. Durch den Aufprall wurde im Supermarkt ein Kühlregal verschoben, das gerade von zwei Mitarbeiterinnen befüllt wurde. Diese wurden leicht verletzt. Alarmierte Rettungskräfte bargen die Autofahrerin, die in einer Klinik starb. Warum die 81-Jährige den Zaun der Tankstelle durchbrach, ist bislang ungeklärt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.