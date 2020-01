Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Nun ist eingetreten, was sich in den letzten Jahren andeutete. Die Stadt Ketzin/Havel will angesichts des jährlich wachsenden Defizits und des bisher noch nicht ausgeglichenen Haushaltes für das laufende Jahr das oft als Perle der Stadt bezeichnete Strandbad an der Havel nicht mehr in eigener Regie betreiben.

Während der Zuschuss aus dem Ketziner Stadthaushalt im Jahre 2015 noch rund 78.000 Euro betrug, werden es für 2019 rund 112.000 Euro sein. Er könnte sich im laufenden Jahr auf 120.000 Euro erhöhen. Am 16. Dezember 2019 hatten die Stadtverordneten in nichtöffentlicher Beratung die Reißleine gezogen und sich für die Verpachtung ausgesprochen. Der Vorschlag, es vollständig als öffentliche Grünfläche mit Bademöglichkeiten ohne Aufsicht zu belassen, fand keine Mehrheit. Zumal auch dann erhebliche Pflegekosten angefallen wären.

Inzwischen läuft bereits das Bieterverfahren für die 24.724 Quadratmeter Fläche mit Bade- und Anlegesteg, dem Volleyballfeld, der Sauna sowie den Ruder- und Paddelbooten. Als Mindestpachtzins sind rund 19.000 Euro pro Jahr angegeben. Außerdem sind an das Wasser- und Schifffahrtsamt für die Steganlagen jährlich 7.000 Euro zu zahlen. Der künftige Pächter muss zudem die laufenden Kosten unter anderem für das Personal, Wasser und Abwasser aber auch für die Grünflächenpflege und alle Geräte übernehmen.

Wenn es nach dem Willen der Stadt geht, hat ein künftiger Pächter das Strandbad vom 1. Mai bis zum 15. September zu öffnen. Bedingung für die Pacht ist, dass auch künftig an dieser Stelle die traditionellen Veranstaltungen der Stadt, den Volkstriathlon, das Spiel- und Sportfest und den Havelbadetag geben wird. Dafür soll der künftige Pächter das Strandbad entgeltfrei zur Verfügung stellen.

Für den Betrieb des Geländes behalten sich die Stadtverordneten ein Mitspracherecht in der Form vor, dass die Bieter ein Konzept für den Betrieb des Strandbades vorlegen müssen, in dem unter anderem Eintrittspreise, Öffnungszeiten, Schul- und Kitaschwimmen, Schwimmkurse und Parkgebühren enthalten sind. Letzteres lässt erwarten, dass künftig das Parken am Strandbad kostenpflichtig werden könnte.

Wie die Stadt informiert, läuft die Frist für Angebote am 31. Januar ab. Dann haben die Stadtverordneten die Entscheidung über die Vergabe des Pachtvertrages oder eine auch nicht auszuschließende andere Form des Weiterbetriebes des Strandbades zu treffen.