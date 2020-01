Steffen Kretschmer

Oranienburg (Moz) Zittern musste Linus Dömeland am Montag zum Trainingsauftakt des Oranienburger HC nicht. "Es war alles im Rahmen", sagte er nach dem Gang zur Waage. Christian Pahl, Trainer der Drittliga-Handballer, hatte kurz vor Weihnachten angekündigt, das Gewicht der Spieler im Auge zu behalten. Ein Kilogramm drüber, sei Kulanz. Weitere 500 Gramm oben drauf würden dann aber schon 15 Euro für die Mannschaftskasse bedeuten. Die Jungs seien jedoch diszipliniert gewesen, so Dömeland. "Auch ich habe eher abgenommen. Dabei habe ich an den Feiertagen eigentlich ganz gut gegessen."

Dass die Mannschaftskasse im neuen Jahr noch nicht weiter gefüllt werden konnte, ist für Linus Dömeland ein gutes Zeichen. "Das Wiegen sollte ja auch nicht dazu dienen, um uns das Geld als der Tasche zu ziehen", so der Linksaußen. "Jeder von uns sollte sich fit halten. Ich bin beispielsweise viel Rad gefahren."

Eben jene Fitness soll nun dazu beitragen, dass der Oranienburger HC ohne große Anlaufschwierigkeiten den Rest der Saison so erfolgreich wie möglich bestreiten kann. Und das am besten schon am Sonnabend beim Tabellenfünften TSV Altenholz. "Altenholz ist jedoch eine sehr erfahrene Mannschaft, die zu Recht in der Tabelle so weit oben steht. Wir sind aber nicht chancenlos, müssen allerdings so schnell wie möglich wieder in unseren Rhythmus kommen", sagt Linus Dömeland.

Eben jener Rhythmus hatte den OHC vor der kurzen Winterpause stark gemacht. Den 30:27-Heimsieg gegen den TSV Burgdorf II in der letzten Begegnung im Jahr 2019 bezeichnet Dömeland als "Belohnung für die Wochen davor. Wir müssen deshalb jetzt ganz schnell wieder in den Kopf bekommen, dass nichts eine Selbstverständlichkeit ist. Dass wir jetzt zwei Wochen frei hatten, war wirklich eine schöne Sache. Nun müssen wir aber wieder hart daran arbeiten, um bereit für die kommenden Spiele zu sein und uns an das erinnern, was wir vor Weihnachten richtig gemacht haben."

Und das war nach Meinung des Oranienburgers eine ganze Menge. War dem Team noch im ersten Saisondrittel etwas die Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor abhanden gekommen, änderte sich das bis zum Jahresabschluss immer mehr. "Das wurde viel besser. Außerdem war deutlich zu spüren, dass wir als Team immer weiter zusammengerückt sind", so Dömeland. "Wir haben immer geschlossener agiert. Wenn wir daran anknüpfen und auch jeder von uns weiterhin daran denkt, sich für die Mannschaft einzubringen, werden wir Erfolg haben. In unserer Liga kann sowieso jeder jeden schlagen. Weshalb sollten wir also nicht auch am Sonnabend in Altenholz gewinnen?"

Duelle mit dem TSV

Saison 2019/2020

OHC - TSV24:30

Saison 2018/2019

OHC - TSV23:28

TSV - OHC 28:33

Saison 2017/2018

TSV - OHC28:26

OHC - TSV 28:32