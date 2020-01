BRAWO

Berlin/Brandenburg Am 21. Februar beginnt der neue Ausbildungskurs für die Kirchliche TelefonSeelsorge in Berlin und Brandenburg. Anmeldungen für die Ausbildung sind bis zum 7. Februar möglich. In dem Kurs lernen die Teilnehmenden, wie man richtig telefoniert, wenn man diese ehrenamtliche Arbeit tun will.

Neben Einsamkeit in ihren vielen Facetten, sind es auch weitere existenzielle Krisen und Notlagen, die am Seelsorgetelefon thematisiert werden. Um dies zu bewältigen, bedarf es einer umfassenden Ausbildung an insgesamt sieben Wochenenden, die für die Teilnehmenden kostenfrei ist. Ziel der Ausbildung ist der eigenständig verantwortliche Dienst am Seelsorgetelefon. Im Rahmen der Ausbildung erfahren und entfalten die Ehrenamtlichen ihre Belastbarkeit, Sensibilität, Selbstwahrnehmung, Teamfähigkeit und Offenheit. Oft berichten die Teilnehmenden, dass sie von ihrem persönlichen Wachstum und den Erfahrungen mit der Beratung auch privat und beruflich profitieren. Sie begeben sich in einen eigenen Lernprozess, lernen sich selbst besser kennen, ihre Stärken und Schwächen und wie sie mit Ihrer Persönlichkeit den Hilfesuchenden zur Seite stehen.

Weitere Informationen: 030/440308224 oder info.berlin@ktsbb.de und im Internet unter https://ktsbb.de/mitmachen/