Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Es war einer der am häufigsten genannten Wünsche in dem im vergangenen Jahr durchgeführten Beteiligungsverfahren für Kinder und Jugendliche in Oranienburg. Sie wünschen sich einen Treffpunkt in der Innenstadt, wo sie ungezwungen Zeit miteinander verbringen können: Zum Quatschen, Hausaufgaben machen oder einfach, um nicht allein zu sein. Jetzt soll es dieses Café im leerstehenden Laden der Woba in der Bernauer Straße, Ecke Stralsunder Straße geben.

Kommenden Mittwoch zwischen 17 und 21 Uhr wird dort in einem weiteren Beteiligungsworkshop beraten, wie das Café gestaltet und betrieben werden soll. Dazu seien alle interessierten Oranienburger eingeladen, insbesondere Kinder und Jugendliche, Gewerbetreibende und Nachbarn, teilte Stadtsprecher Gilbert Collé am Mittwoch mit.

Die Räume sollen künftig für junge Menschen zwischen zwölf und 26 Jahren offen stehen. Das Ideenfindungstreffen am Mittwoch soll der erste Schritt sein. Für den 19. Februar ist dann eine Ideenwerkstatt zur Detailplanung vorgesehen. Die Stadt veranstaltet die Ideenfindung gemeinsam mit dem Jugendbeirat und der Beteiligungsexpertin Anja Mocker, die von Januar bis Mai vergangenen Jahres bereits das Jugendbeteiligungsverfahren durchgeführt hatte. Dessen Grundlage ist die vom Land vorgeschriebene und seit 2019 geltende Beteiligungssatzung.