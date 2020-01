Hier scheitert die Stahl-Angreiferin Annika Wasseroth an der aufmerksamen Defensive des 1. FC Union. © Foto: ter

Tobias Stimming

Brandenburg Das Frauen-Hallenfußball-Masters des FC Borussia Brandenburg ist mittlerweile ein fester Bestandteil im Sportkalender der Stadt zum Jahresstart. Bei der 7. Auflage waren die Gastgeber wieder mit ihrem All-Star-Team vertreten.

Einzige aktive Spielerin in Reihen der Borussinnen ist mittlerweile nur noch Cindy Wolter, die in Berlin beim Friedrichshagener SV kickt. Alle anderen Spielerinnen haben ihre Fußballschuhe mittlerweile an den Nagel gehangen. Erstmals im Kader der Gastgeberinnen war "Rasenstürmer-Trainerin" Anne Lindner-Grütter, die Hauptamtlich beim FC Borussia angestellt ist und früher mal höherklassig Fußball gespielt hat. Sie konnte sich auch gleich den Titel der besten Torschützin des Turniers mit acht Turniertreffern sichern.

In der mit gut 200 Zuschauern gefüllten Dreifelderhalle am Wiesenweg kristallisierten sich schnell zwei Turnierfavoriten heraus: zum einen die Reserve des 1. FC Union Berlin aus der Berliner Verbandsliga und eben die Gastgeberinnen. Die Partie beider gleich spielstarker Mannschaften endete folgerichtig 1:1-Unentschieden.

Während die Borussinnen alle weiteren Spiele siegreich gestalteten und ungeschlagen durchs Turnier marschierten, mussten sich die Berlinerinnen noch mit einem Remis gegen den SV Babelsberg 03 begnügen. So blieb der Pokal bei den Gastgeberinnen, Union belegte Rang zwei.

Auf den weiteren Plätzen landete der SV Babelsberg 03, Blau Weiß Beelitz und der FC Stahl Brandenburg. Die hinteren Plätze machten der Storkower SC, der FSV Wachow/Tremmen und die Handballerinnen des Blau Weiß Wusterwitz unter sich aus, wobei den Handballerinnen zum Turnierauftakt eine echte Überraschung gelang. Sie konnten sich im Auftaktspiel glücklich mit 1:0 gegen den Storkower SC durchsetzen und stellten mit Susanne Schlothauer die beste Torhüterin des Turniers.

Von den Trainern und Betreuern zur besten Spielerin des Turniers gewählt wurde Sandra Wiegand vom SV Babelsberg 03.

Auch im nächsten Jahr wollen die Verantwortlichen des FC Borussia mit der 8. Auflage des Frauen-Hallenfußball-Masters ins Turnierwochenende starten und wenn möglich auch den Titel verteidigen.