Th. Messerschmidt

Kloster Lehnin (BRAWO) "Sehr geehrter Landkreis Potsdam-Mittelmark, sehr geehrte Gemeinde Kloster Lehnin, auch wenn wir der letzte Zipfel von Kloster Lehnin sind, wollen und können wir nicht länger während der Schulferien auf eine Busverbindung verzichten", war ab 10. Oktober 2019 auf openPetition zu lesen. Die Online-Plattform "unterstützt Petenten dabei, Ihre Petition zu erstellen, Unterschriften zu sammeln und die Petition beim entsprechenden Empfänger einzureichen." Darauf baute auch Aileen Steinhoff aus Kloster Lehnin und konnte zumindest 66 Unterschriften online auf sich vereinen. Traditionelle Wege brachten 217 ein, zusammen als 283. Ein stattliches Ergebnis für die kleinen Dörfer Krahne und Reckahn. Deren Problem: "Wir wollen nicht länger ‚abgehängt‘ sein und bitten um eine entsprechende ÖPNV-Taktung während der Ferienzeiten von- und nach Golzow." Die zum Amt Brück zählende Gemeinde ist der zugewiesene Schulstandort. Friedrich Kroop unterstützt die Petition, wie auf www.openpetition.de nachzulesen ist, mit der pragmatischen Begründung: "Ich habe ab dem nächsten Schuljahr ein schulpflichtiges Kind." Und Antje Kirchhoff, "weil ich Bürger aus Kloster Lehnin bin und auch Menschen im ländlichen Raum ein Recht auf Mobilität haben." Elfy Segebarth schreibt. "Mein Sohn geht in Golzow zur Schule. Es war immer eine Qual in den Ferien… Mich wird es zukünftig nicht mehr betreffen, da mein Sohn schon die 6. Klasse besucht, aber für die Kinder und Eltern, deren Kinder es betrifft, drücke ich die Daumen!!" Zumindest kommt die Petition planmäßig voran. Am 7. Januar trafen sich die Unterstützer öffentlichkeitswirksam an der Reckahner Bushaltestelle, um dem Einreichen der Petition am Vortag Nachdruck zu verleihen. "Es wäre sehr schön, wenn die Kommunen über den ‚Tellerrand‘ schauen, sich die Stadt Brandenburg und der Landkreis an einen Tisch setzen und nicht so ein Kleinstaaten-Denken an den Tag legen. Beispielsweise hätte Brandenburg etwas davon, wenn der Landkreis Gollwitz und Wust mit bedienen würde und Brandenburg dafür unsere Gemeinden, zumal Brandenburg ja schon bis Göttin fährt", empfiehlt Petent Jens Schmidt. Seine jüngste Tochter kommt im Sommer in die Schule und benötigt die bessere Busverbindung, um in den Ferien den Hort in Golzow besuchen zu können. Die Petenten betonen, dass es ihnen nicht nur um die Schulkinder geht. Jens Schmidt: "Auch um unsere beiden Ortsteile von Kloster Lehnin macht der demographische Wandel keinen Bogen und die älteren Leute möchten auch in den Ferien zum Arzt, zum Einkaufen und günstig nach Brandenburg und Golzow kommen. Die momentane Taktung lässt dies kaum zu." Mal sehen, wer in Zeiten, in denen der ÖPNV zum immer stärkeren Umweltthema wird, tatsächlich über den Tellerrand schaut, oder mangels Wirtschaftlichkeit Krahne und Reckahn als zu kleinen Teller zurück in den Schrank stellt.