Anja Linckus

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Unglaubliche knapp 790 Euro konnte Feuerwerker Sebastian Mikliss in dieser Woche an die Vizevorstandsvorsitzende des Tierschutzverein Brandenburg an der Havel e.V., Anja Linckus, überreichen. Das Geld haben er und sein Team an gerade einmal drei Tagen bei ihrem Feuerwerksverkauf zusammengetragen. Zusammen setzt sich diese stolze Summe aus dem Erlös des Verkaufs der Wunschraketen in Höhe von 450 Euro, der dem Tierheim in der Caasmannstraße 16 zu 100 Prozent zu Gute gekommen ist und noch einmal aus unglaublichen knapp 340 Euro aus zwei Spendendosen, in die die Kunden hineinstecken konnten soviel sie wollten. "Wir sind überwältigt von Sebastians Einsatz und der Spendenbereitschaft seiner Kunden. Wir sagen im Namen unserer Tiere von ganzem Herzen Dankeschön!", so Anja Linckus. Und auch Sebastian Mikliss möchte allen, die sich an der Spendenaktion beteiligt haben, herzlich Dankeschön sagen. Foto: J. Keiner