Nico Wollweber

Dessau Am vergangenen Samstag reisten zwei Vertreter von Fritze Bullmann zu den 2. Dessauer Darts Masters. Jan Hischke und Nico Wollweber erwartete ein hartes Turnier bei dem überwiegend Vereine aus der Mitteldeutschen Steeldartliga (MDSL) vertreten waren. An diesem Tag wurde ein Einzel- und ein Doppelturnier ausgetragen. Im Einzel ging Nico Wollweber für die Bullmänner an den Start. Im Modus 501 Double out durfte sich Nico, im ersten Spiel mit Keven Luckow messen. Nach nervösem Start und einigen Fehlern auf die Doppelfelder beider Spieler setzte sich Wollweber durch.

Die zweite Runde stellte sich als eine große Herausforderung für Nico dar, denn er erwischte das Spiel auf der Hauptbühne gegen Jörg Möller von den Flying Angels Köthen. Bei diesem Spiel wurde es merklich lauter in der gut besuchten Anhalt-Arena. Leider, aus Bullmann-Sicht, unterstützten die Fans Jörg Möller, was die Sache für den Brandenburger nicht leichter machte. Wie auch in Runde eins sahen die Zuschauer viele Fehler auf Doppel und es schien als würde das Glück entscheiden, wer am Ende als Sieger vom Board geht. Nach 0:1-Rückstand glich Wollweber zwar aus, schlussendlich nutzte es jedoch nichts, er verlor das Spiel.

Von nun an setzten die Bullmänner alles auf den Doppelwettbewerb, wo nun auch Jan Hischke ins Turnier einstieg. Der erste Gegner waren Die MDV Bulls aus Magdeburg. Dieses Spiel eröffnete Nico mit einer 125 und Jan zog mit einer 85 nach. Mit weiteren konstanten Scores und der ersten 180 im Turnierverlauf, gewannen die Bullmänner souverän mit 2:0.

In der zweiten Runde wartete die Mannschaft von Team Sportstadt. Auch hier überzeugten die Bullmänner, sicherten sich den 2:0-Sieg. Somit war das Achtelfinale erreicht, wo sie es mit Aufbau Eilsleben zu tun bekam. In diesem Spiel war es vor allem die sehr gute Trefferquote auf die Doppelfelder, die den Bullmännern den Sieg bescherte. So konnte Nico mit drei Darts 64 Punkte löschen und den 2:0-Erfolg perfekt machen. Damit hatte man ein Team aus der MDSL geschlagen und erreichte verdient das Viertelfinale.

Von nun an war alles, was erreicht wurde, Bonus für Jan Hischke und Nico Wollweber. Mit dem 1. SDC Zeitz erwischten die Brandenburger ein weiteres Team aus der MDSL. Die Zeitzer schnappten sich nach einem eher mäßigen Start das erste Leg. Jan und Nico ließen sich vom Rückstand nicht abschrecken, zogen ganz ruhig ihr Spiel weiter durch. Das ruhige und konzentrierte Spiel zahlte sich aus, am Ende fuhren sie den 3:1-Sieg ein.

Niemand hat damit gerechnet, dass ein Duo von Fritze Bullmann 2018 im Halbfinale des 2. Dessauer Darts Masters stehen würde. Doch nun wartete auf die Bullmänner ein echter "Koloss", die Dartfabrik Leipzig. Sie waren ungeschlagen, hatten ihre Spiele immer eindeutig zu null gewonnen. Von Anfang an zeigte die Dartfabrik, dass sie auch dieses Spiel schnell und eindeutig gewinnen wollte und ging souverän mit 1:0 in Führung. Aber auch die Brandenburger wollten ins Finale, glichen nach starkem zweiten Leg aus. Im folgenden dritten Leg waren es wieder die Bullmänner, die als erstes auf die Doppel zielen durften. Allerdings ohne Erfolg und so musste man die 2:1-Führung der Leipziger hinnehmen. Auch das vierte Leg ging an die Dartfabrik und die Bullmänner schieden nach einem überragenden Turnier im Halbfinale aus. Zufrieden mit dem 3. Platz im Gepäck ging es zurück nach Brandenburg.