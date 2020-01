René Wernitz

Bützer (MOZ) Alles richtig gemacht. Eine Rentnerin aus Bützer (Gemeinde Milower Land) fiel am Mittwochnachmittag nicht auf eine telefonische Betrugsmasche herein.

Anschließend schilderte die 71-Jährige der Polizei, was geschehen war. Demnach hatte eine schwer zu verstehende Frau mit ausländischem Akzent angerufen und einen mehrere Tausend Euro umfassenden Gewinn angekündigt. Um aber das Geld ausgezahlt zu bekommen, sollte die Bützerin zunächst Wertgutscheine in Höhe von 300 Euro in einem Geschäft erwerben. Es seien bereits zwei Personen auf dem Weg zu ihr nach Hause, um eine Übergabe der Gutscheine und des Gewinns abzuwickeln.

Die Seniorin ging darauf nicht ein, beendete das Gespräch. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.