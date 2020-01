BRAWO

Golzow Zwischen Dienstagabend und Mittwochfrüh, wurde in einen in der Wolliner Straße in Golzow geparkten Kleintransporter eingebrochen. Die Diebe entwendeten diverse Werkzeuge, wobei ein erheblicher vierstelliger Gesamtschaden entstand. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.