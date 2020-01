Sandra Euent

Nauen (BRAWO) Die Polizei wurde von einer Schulverantwortlichen darüber informiert, dass ein 13-jähriger Schüler auf dem Schulgelände und in einem Umkleideraum in der Nauener Alfred-Nobel-Straße am Donnerstagvormittag ein Tierabwehrspray mit Pfefferreizstoff versprüht habe. Mehrere Schüler liefen in diese Reizstoffwolke und klagten danach über Atemwegsbeschwerden und Augenreizungen. Insgesamt wurden 24 Schülerinnen und Schüler zwischen zwölf und 15 Jahren sowie vier Lehrer von Rettungskräften behandelt. Auch der Verursacher selbst musste behandeltet werden. Er habe das Spray gefunden, gab der Schüler an. Die genaue Motivation, wie und warum der Reizstoff von dem Jungen versprüht wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Von einem gezielten Einsatz gegen bestimmte Personen ist zum jetzigen Zeitpunkt nichts bekannt. Es wurde eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen, ob es weitere strafrechtliche Konsequenzen gegen das Kind geben wird, entscheidet jedoch die Staatsanwaltschaft.