OGA

Oranienburg (MOZ) Im früheren Finanzamtsgebäude an der Bernauer Straße in Oranienburg leben Zwergfledermäuse. Die Kreisverwaltung muss deshalb ihre Büros dort räumen.

Der Fachdienst Schulentwicklung und -trägerschaft der Kreisverwaltung Oberhavel ist zu einem kurzfristigen Standortwechsel gezwungen. Der erst seit Anfang Dezember in der Bernauer Straße 57/59 angesiedelte Verwaltungsbereich wird bis auf Weiteres in die Adolf-Dechert-Str. 1, Haus 2 der Kreisverwaltung, umziehen.

"Zwergfledermäuse gehören laut Bundesnaturschutzgesetz zu den streng geschützten Arten. Der besondere Schutzstatus schließt die Quartiere der Fledermäuse mit ein, daher hat sich der Landkreis dazu entschlossen, die Büroräume im 1. Obergeschoss des Verwaltungsgebäudes vorerst nicht weiter zu nutzen", teilte die Kreisverwaltung am Donnerstagnachmittag mit.

Der Naturschutzbeirat des Landkreises Oberhavel sei am Dienstag über den Sachverhalt informiert worden. Auch die im Land Brandenburg anerkannten Naturschutzverbände werden vom Landkreis informiert und um ihre Stellungnahme gebeten.

Der Landkreis arbeitet zudem mit einem Diplom-Biologen als Gutachter zusammen. "Gemeinsam muss in den kommenden Wochen entschieden werden, wie ein optimaler Umgang mit den Tieren gefunden werden kann."

Das Gebäude in der Bernauer Straße 57/59 ist Eigentum des Landkreises und zuletzt jahrelang vom Finanzamt genutzt worden. "Im Winter 2018/19 hat das Gebäude leer gestanden. Im April 2019 begannen die Sanierungsarbeiten für die im Zuge der internen Neustrukturierung der Verwaltung stattfindenden Umzüge", schreibt die Kreisverwaltung. Anfang Dezember war der Fachbereich Schulangelegenheiten in das Gebäude eingezogen.

Ein Teil dieses Fachbereiches, nämlich der Fachdienst Schulentwicklung und -trägerschaft mit den Bereichen Schulentwicklung und Schülerbeförderung sollte noch am Donnerstag zurück an den Standort Adolf-Dechert-Straße 1, Haus 2 (Räume 1.01, 1.19, 1.21, 1.22, 1.23) ziehen. "Wir bitten um Verständnis, dass die Kolleginnen und Kollegen in dieser Woche nur eingeschränkt telefonisch erreichbar sind. Dringende Anliegen können problemlos per E-Mail an den Fachdienst gerichtet werden. Kontaktdaten finden Sie unter: www.oberhavel.de/schulen Der Fachdienst Schulbau und -ausstattung ist von dem Umzug nicht betroffen und weiterhin am Standort Bernauer Straße 57/59 zu finden", heißt es in der Pressemitteilung.