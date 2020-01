dpa

Potsdam (dpa) Immer mehr Brandenburger Kinder werden von ihren Eltern von der Einschulung zum regulären Termin für ein Jahr zurückgestellt.

Die Zahl dieser Kinder hat sich innerhalb der vergangenen zehn Jahre von gut 1.900 im Schuljahr 2009/2010 auf mehr als 3.800 im laufenden Schuljahr verdoppelt, wie Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Donnerstag im Bildungsausschuss des Landtags berichtete. Gut 18.300 ABC-Schützen traten in diesem Jahr fristgemäß an. Der Anteil der zurückgestellten Kinder stieg von 10,2 Prozent vor zehn Jahren auf nunmehr 17,2 Prozent.

Zunehmend wollen also Eltern mit den Rückstellungen verhindern, dass ihre Kinder schon mit fünf Jahren eingeschult werden. Die neue rot-schwarz-grüne Landesregierung hat sich daher im Koalitionsvertrag darauf verständigt, den Stichtag für die Einschulung vom 30. September auf den 30. Juni vorzuziehen. Das heißt: Ein Kind dass bis zum Stichtag sechs Jahre alt wird, muss in die Schule. Der Stichtag Ende Juni würde bedeuten, dass kein Kind mehr bereits mit fünf Jahren in die Schule käme.

Für die Vorverlegung des Stichtags seien aber noch Vorbereitungen notwendig, erläuterte Ernst. Unter anderem, weil dann mehr Kinder in den Kitas zu erwarten sind. "Es ist eben so, dass die Änderung des Einschulungsdatums Auswirkungen auf den Kita-Bedarf hat und das müssen wir besprechen", sagte Ernst.