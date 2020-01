Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) "Das Geheimnis der Kunst liegt darin, dass man nicht sucht, sondern findet", habe Pablo Picasso (1881-1973) gesagt. Mit diesem Zitat eröffnete Jörg Zietemann die Ausstellung "Ansichtssache" von Jana Goldau. Seit Mittwoch sind 40 Werke im Bereich des Bürgerservices im Rathaus der Kreisstadt zu sehen. Die Rathenowerin, so Zietemann, habe die Kunst für sich gefunden.

Scheint sie in den aktuellen Werken mit Bleistift und Kohle ihren Ausdruck durch Kunst gefunden zu haben, gab es doch einen Weg dorthin. "Ein Bild zeigt mit Wenigem mehr", verdeutlichte Goldau. "Schuld" an dem Weg zur Kunst habe wohl der Vater gehabt, der mit seinen Comics zu inspirieren wusste. In Malkursen der 2019 verstorbenen Inge Radtke, konnte sich die heute Endvierzigerin als Kind und Jugendliche ausprobieren. Katzenbilder fand man damals schon unter den Arbeiten. Heute, mit Bleistiften auf Papier gebracht, erfreuen sie die Besucher ihrer ersten eigenen Ausstellung ebenso. Zwischenzeitlich spielte wegen Ausbildung und Familiengründung die Kunst im Leben von Goldau auf Jahre eine eher untergeordnete Rolle. Als sie Zeit für ihr Hobby wiederfand, besuchte sie Kurse und probierte sich in verschiedenen Techniken aus. Nun sind es Bleistift- und Kohlezeichnungen, die teils fotorealistisch wirken. Portraits, Tiere und Gegenstände sind dargestellt. "Mit der Zeit habe ich mehr Spaß daran bekommen, Körper zu zeichnen", erklärte Jana Goldau. Akte werden im Bürgerbüro ebenfalls gezeigt. "Die Dreidimensionalität herauszuarbeiten, ist eine Herausforderung. Teils fange ich fünf Mal an. Erst beginne ich mit den Details, die mir schwierig erscheinen. Alles andere geht mir dann schnell von der Hand."

Bis zum 27. März hängen ihre Bilder im Erdgeschosses des Rathenower Rathauses.