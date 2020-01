Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Der Glanz der Weihnachtszeit verschwindet. Am Donnerstag wurde die Festbeleuchtung in der Bernauer Straße abgebaut. Auch der große Weihnachtsbaum auf dem Schlossplatz ist seit Montag schon nicht mehr da.

Die Weihnachtsbäume in den Wohnzimmern sind überwiegend ebenfalls bereits abgeschmückt. Sie wurden in dieser Woche bis zum Donnerstag in den Ortsteilen und der Innenstadt eingesammelt. Die Leegebrucher haben dafür noch etwas Zeit. Dort sammelt die Awu die abgeschmückten Bäume erst am 24. Januar ein.