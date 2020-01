Mit Motorkraft für ein schönes Fest: Freiwillige Helfer transportieren am vergangenen Wochenende mit Traktoren die sehr schön gearbeiteten Holzhütten zur Festwiese. Um 16 Uhr beginnt dort am Sonnabend der "Schernsdorfer Hüttenzauber". © Foto: Michaela Stenzel

Frank Groneberg

Schernsdorf (MOZ) Die Weihnachtszeit mit ihrem Lichterglanz und ihrem Duft nach Bratwurst, Waffeln und Glühwein ist endgültig vorbei? Von wegen! In Schernsdorf wird der gemütliche Budenzauber, wie er allgemein genannt wird, gerade erst vorbereitet. Mehrere sehr schön gearbeitete Holzhütten – aufgestellt durch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr am vergangenen Wochenende – stehen bereits auf der großen Festwiese am Sportplatz. An und vor diesen Hütten werden am Sonnabend viele Schernsdorfer und Besucher aus der Region in gemütlicher Runde zusammenstehen, Livemusik und Glühwein genießen, sich an brennenden Weihnachtsbäumen wärmen. Und sie werden sich 16 Tage nach dem Weihnachtsfest am besonderen Lichterglanz, den es in dieser Vielfalt sonst nur auf den Weihnachtsmärkten gibt, erfreuen.

"Schernsdorfer Hüttenzauber" heißt der besondere Abend, zu dem am Sonnabend der Feuerwehrförderverein Schernsdorf und die Freiwillige Feuerwehr Schernsdorf gemeinsam einladen. Schon seit vielen Jahren gibt es diese Veranstaltung, die weitaus mehr ist als nur eine Baumverbrennung, immer im Januar. Das Wort Lichterglanz darf dabei durchaus wörtlich genommen werden. "Die Lichterketten in den Gärten werden abgebaut, um den Festplatz für diesen Winter noch einmal im weihnachtlichen Glanz erstrahlen zu lassen", sagt Sophie Geßner, eine der Organisatorinnen vom Feuerwehrförderverein. Das heißt: Viele Schernsdorfer bringen ihre Lichterketten mit und schmücken damit Hütten und Weihnachtsbäume, welche dann in der Winternacht erstrahlen.

Am späten Abend werden die Bäume dann wieder abgeschmückt und in Flammen aufgehen. Genauso wie viele andere ausgediente Weihnachtsbäume, die pünktlich um 16 Uhr in Brand gesetzt werden. Das regionale Entsorgungsunternehmen KWU kann sich am 17. Januar die Fahrt nach Schernsdorf zum Bäumeeinsammeln eigentlich sparen, denn: "Unsere Feuerwehrleute fahren schon jetzt am Sonnabendvormittag durchs Dorf und sammeln alle Weihnachtsbäume ein, für das große Feuer", erklärt Michaela Stenzel. Die Schernsdorfer Ortsvorsteherin freut sich schon sehr auf den "Hüttenzauber", nennt ihn "das Highlight" im Veranstaltungskalender des Ortes. "Das ist immer sehr schön", sagt sie. "Man sieht sich zum neuen Jahr, kann jedem Schernsdorfer alles Gute wünschen." In der Vorweihnachtszeit seien ja doch viele Menschen im Stress. "Aber jetzt, da alles vorbei ist, haben die Leute Zeit, sind entspannt, können den Abend richtig genießen."

Der "Hüttenzauber" sei "vom Flair her wie ein Weihnachtsmarkt", sagt Michaela Stenzel. Und wie es sich für einen solchen gehört, gibt es neben Lichterglanz auch kulturelle Unterhaltung und kulinarische Spezialitäten. Zu letzteren gehören "unter anderem ein gebackenes Wildschwein, Grünkohl mit Knacker, Pommes, Waffeln, Knüppelkuchen sowie die beliebten Schernsdorfer Spieße", kündigt Sophie Geßner an.

Country unterm Tannenbaum

Für beste Unterhaltung wird der Country-Sänger Tim Corner sorgen. Er wird den Besuchern übrigens von einer neuen großen Fachwerkbühne aus einheizen. Errichtet werde diese Bühne von "Baumeister Günther Sader", wie Sophie Geßner informiert.

Der "Hüttenzauber" werde "ein richtig schöner Jahresauftakt", sagt Michaela Stenzel. Parkmöglichkeiten gibt es vor Ort.