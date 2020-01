Frank Groneberg

Eisenhüttenstadt (MOZ) Gelebtes Brauchtum oder Umweltverschmutzung? Oder vielleicht beides? Über die öffentliche Verbrennung ausgedienter Weihnachtsbäume wird genauso diskutiert wie über Oster- und Maifeuer. Weil natürlich bei jedem dieser Feuer Schadstoffe freigesetzt werden. Doch vielerorts ist das Verbrennen der abgeschmückten Weihnachtsbäume seit vielen Jahren eine schöne Tradition, ein Teil des kulturellen Lebens in Städten und Dörfern. Die Menschen kommen zusammen, wünschen sich alles Gute für das neue Jahr, genießen das Zusammensein in geselliger Runde bei Feuerschein, Glühwein und mancherorts sogar bei Musik.

Amt Brieskow-Finkenheerd

Und deshalb wird auch 2020 wieder in vielen Orten an die lodernden Feuer eingeladen. Den Anfang machte bereits vor einer Woche Brieskow-Finkenheerd. An diesem Sonnabend folgen vier weitere Orte. In Wiesenau lädt der Feuerwehrverein ab 16 Uhr neben dem Feuerwehrgerätehaus ein. Zur selben Zeit wird das Feuer in Ziltendorf entfacht, wo der Feuerwehr- und Freizeitverein am Gerätehaus Gastgeber ist. In der Thälmannsiedlung freut sich die örtliche Löschgruppe ab 16 Uhr auf viele Gäste. Und in Vogelsang lädt der Heimatverein ab 17 Uhr auf dem Dorfplatz ein.

Amt Neuzelle

Eine langjährige Tradition hat das Verbrennen der alten Weihnachtsbäume auch in Lawitz. Dort hat der örtliche Feuerwehrwehrverein für diesen Sonnabend das Beisammensein im Feuerschein vorbereitet. Treffpunkt ist um 17 Uhr die Festwiese neben dem Gemeindehaus. Aus der Gemeinde Neuzelle sind beim Ordnungsamt des Amtes drei Veranstaltungen zum Verbrennen der Weihnachtsbäume angemeldet worden, zwei davon für diesen Sonnabend. Sowohl in Möbiskruge als auch in Kobbeln werden die Holzhaufen am Sonnabend um 18 Uhr entzündet. Eine Woche später wird dann der Himmel über Schwerzko von lodernden Flammen erhellt: Dort werden die Gäste am 18. Januar ab 18 Uhr erwartet, Gastgeber ist der Ortsbeirat. Für Imbiss und heiße Getränke wird überall gesorgt sein.

Amt Schlaubetal

Die größte Veranstaltung rund um brennende Weihnachtsbäume findet in Schernsdorf statt. Dort laden die Freiwillige Feuerwehr und der Feuerwehrförderverein an diesem Sonnabend zum "Schernsdorfer Hüttenzauber" ein. Ab 16 Uhr gibt es Livemusik, bunt geschmückte Hütten, Lichterglanz, Wildschwein, gebackene Waffeln und anderes mehr – wie auf einem "verspäteten" Weihnachtsmarkt. Bereits am Freitagabend, 17 Uhr, gibt es am nördlichen Ortseingang Mixdorfs Grünkohl mit Knacker, Knüppelkuchen und weitere Köstlichkeiten. Der Heimatverein lädt dazu ein. In Fünfeichen wird das Baumfeuer an diesem Sonnabend um 17 Uhr entzündet – Gastgeber ist die Ortsfeuerwehr. Und in Bremsdorf gehen die Weihnachtsbäume am Freitag, dem 17. Januar, in Flammen auf – Veranstalter ist auch hier die Ortsfeuerwehr.