Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Eine 37-jährige Frau hielt am Mittwoch zum wiederholten Mal Polizei und Autobesitzer in Neuruppin in Atem. Sie zog gegen Mittag randalierend durch die Stadt.

Die Tour begann auf dem Schulplatz, wo die Frau gegen das Hinterrad eines Fahrrades einer 52-Jährigen trat. Als die Besitzerin des Rades und eine Zeugin hinzutraten, reagierte die Täterin laut Polizei sehr aggressiv. Anschließend verschwand sie in Richtung Reiz. Am Fahrrad der 52-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von rund 100 Euro. Die Kripo ermittelt.

Ebenfalls gegen Mittag erstattete eine 42-Jährige Anzeige bei der Polizei in Neuruppin. Grund dafür war, dass eine Frau ihren Citroën, der auf einem Parkplatz an der Heinrich-Rau-Straße abgestellt war, beschädigt hatte. Die 42-Jährige hatte noch versucht, die Täterin davon abzuhalten, konnte aber nicht verhindern, dass diese einen Scheibenwischer abbrach. Polizisten stellten die 37-jährige Randaliererin später im Neuruppiner Stadtgebiet und befragten sie zu dem Fall. Die Kriminalpolizei ist für die Ermittlungen zuständig.

Später wurden den Beamten noch zwei Fälle bekannt, die in Zusammenhang mit den anderen beiden Straftaten stehen: Zwischen 12.10 und 12.45 Uhr wurde ein Fiat auf einem Parkplatz an der Neuruppiner Junckerstraße beschädigt. Der Heckscheibenwischer wurde abgebrochen. Es entstand ein Sachschaden von rund 80 Euro. Außerdem wurde bei einem Opel, der ganz in der Nähe stand, ebenfalls der Heckscheibenwischer beschädigt. Sachschaden: rund 100 Euro.