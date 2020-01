dpa und Jana Reimann-Grohs

Berlin Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Bürger dazu aufgerufen, bedrohten Kommunalpolitikern und angefeindeten Repräsentanten von Staat und Gesellschaft den Rücken zu stärken.

"Wir müssen unsere Stimme erheben, wann immer Menschen im öffentlichen Leben herabgewürdigt, beleidigt oder bespuckt werden, ganz egal, aus welchen Motiven Hass und Hetze sich speisen", sagte er am Donnerstag beim Neujahrsempfang im Schloss Bellevue in Berlin.

Dazu waren zahlreiche Vertreter des öffentlichen Lebens und rund 70 ehrenamtlich engagierte Bürger eingeladen. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die meisten Mitglieder ihres Kabinetts wünschten dem Bundespräsidenten und seiner Frau Elke Büdenbender ein gutes neues Jahr.

Darunter acht Brandenburger, die ehrenamtlich im Einsatz sind und sich im vergangenen Jahr besonders um das Gemeinwohl verdient gemacht haben:

Jürgen Bartholomäus aus Uebigau-Wahrenbrück, Vorsitzender des Fördervereins, technischer Experte und Besucherführer des heutigen Besucherbergwerks "Brikettfabrik Louise" (ihm ist es zu verdanken, dass die alten Maschinen und Anlagen im Lausitzer Revier erhalten geblieben sind); Tino Gausche aus Jüterbog und Christian Liebe aus Luckau leisteten im Juni und Juli 2019 großes Engagement bei der Waldbrandbekämpfung im Landkreis Dahme-Spreewald sowie im Landkreis Teltow-Fläming (die Löscharbeiten erwiesen sich wegen Munitionsverdachtsflächen als besonders schwierig); Petra Elke Anders aus Beelitz unterstützt seit zehn Jahren das weihnachtliche Obdachlosenfest mit Frank Zander in einem Berliner Hotel und sammelt dafür das ganze Jahr über Spielzeugspenden; Harriet Lindemann aus Kleinmachnow initiierte zusammen mit einem Berliner das Projekt "Yadan Biad" – Berlinerinnen und Berliner aus der direkten Nachbarschaft einer Flüchtlingsunterkunft konnten dafür gewonnen werden, die Geflüchteten persönlich auf ihren Wegen in die Gesellschaft zu begleiten; Anke Schüler aus Neuruppin ist seit 2007 als ehrenamtliche Notfallseelsorgerin im Landkreis Ostprignitz-Ruppin im Einsatz und leitet das Team seit anderthalb Jahren; Daniela Hüttig aus Brielow engagiert sich für den Volleyballsport in Brandenburg an der Havel und betreut mehrere Nachwuchsmannschaften als Jugendtrainerin; Jörg Masnik aus Cottbus war als ehrenamtlicher Vorsitzender des Wahlausschusses für die Wahl zum Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden im Brandenburger Landtag im Einsatz (ein seit 2014 existierendes, bundesweit einmaliges Verfahren mit großem Arbeitsaufwand).

"Es ist die Aufgabe von Politik, Polizei und Justiz, auch und gerade diejenigen zu schützen, die sich in öffentlichen Ämtern für unser Gemeinwesen engagieren", sagte Steinmeier. "Aber es ist auch unsere Aufgabe als Bürgerinnen und Bürger, gegen ein Klima des Hasses und der Menschenverachtung zu kämpfen, gegen ein Klima, in dem demokratisches Engagement nicht mehr gedeihen kann."