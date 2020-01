MOZ

Ostprignitz-Ruppin Das Netzwerk Gesunde Kinder sucht Ehrenamtliche, die Lust haben, Familien zu begleiten, damit Kinder gesund aufwachsen. Um für die Tätigkeit als Familienpate bestens vorbereitet zu sein, startet am Freitag, 14. Februar, ein Kurs mit Themen rund um die gesunde Entwicklung von Kindern.

Die ehrenamtlichen Paten sind Ansprechpersonen in einer Lebensphase, in der sich vieles neu sortiert. Persönlich und auf Augenhöhe begleiten die Paten die Familien bei Fragen und Themen des Alltags in den ersten drei Lebensjahren des Kindes. Bei Fragen zum Netzwerk und zur Arbeit der ehrenamtlichen Begleiter, können sich Interessierte in Neuruppin unter der Telefonnummer 03391 402300 melden, in Kyritz unter 03391 604506 und in Wittstock unter 03394 402747.

Mit dem Beginn des neuen Jahres starten auch wieder neue Kurse für Eltern und Schwangere. Am 14. Februar ist in der Neuruppiner Karl-Marx-Straße 98 die Vorbereitung auf das Stillen von 15.30 bis 17 Uhr Thema. Am 26. Februar berät Trageberaterin Anna Maria Rudolph von 9.30 bis 11.30 Uhr über das richtige Tragen von Babys in jedem Alter.

In Wittstock berät Dr. Katrin Thomas, Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie, am 20. Februar von 9.30 bis 11 Uhr zum Thema unruhige Babys. Stillberaterin Nadine Gers informiert am 26. Februar von 17.30 bis 20 Uhr angehende Mütter über die Vorbereitung auf das Stillen.

Babybäuche werden in Wittstock am 27. Februar von 16 bis 18 Uhr und am 19. Februar von 14 bis 17 Uhr in Kyritz bunt angemalt und bei einem anschließenden Fotoshooting für die Ewigkeit festgehalten.