Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Wer wird wohl in diesem Jahr durch den Kakao gezogen, wenn der Leegebrucher Carneval Club in die Bütt steigt? Das Geheimnis wird am Sonnabend, 18. Februar, ab 19 Uhr gelüftet, wenn der CCL mit seinem Faschingsprogramm im Hennigsdorfer Stadtklubhaus auftritt. Auf die Gäste wartet ein dreistündiges Programm. Danach kann bis 2 Uhr nachts getanzt werden. Der Eintritt kostet 18 Euro. Tags da­rauf, am Sonntag, 19. Februar, wird am selben Ort zum Seniorenfasching eingeladen. Das Amüsement dauert von 15 bis 18 Uhr. Im Preis von 15 Euro ist ein Kaffeegedeck enthalten. Wer dabei sein will, sollte sich beeilen. Laut Kulturamt gibt es nur noch Restkarten. Diese sind in der Stadtinfo am Rathaus, im Stadtklubhaus und unter www.hennigsdorf.de erhältlich.