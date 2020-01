Volkmar Ernst

Löwenberger Land (MOZ) Nein, es ist kein Geld, das das Löwenberger Land an junge Eltern verteilen will. Dennoch sollen junge Eltern und ihre Kinder mit einem Begrüßungspaket im Löwenberger Land willkommen geheißen werden. Keine neue Idee, und sie wird auch schon in anderen Kommunen, ja sogar im Ortsteil Glambeck praktiziert. Dort verschenkt der Ortsbeirat – wie könnte es im Dorf von Rüpelstorch Ronny anders sein – einen gehäkelten Storch als Spielzeug. Angefertigt werden die Sachen von den fleißigen Strickliesel im Ort. Eine Geste, die gut ankommt.

Insofern wundert es nicht, dass die Mitglieder des Sozialausschusses davon angetan waren, als die Idee vorgestellt wurde. Was die Glambecker können, das soll nun auch in den anderen Ortsteilen gemacht werden. "Wir sind gerade dabei, das Paket zusammenzustellen", verrät Bürgermeister Bernd-Christian Schneck. Dass die Strickliesel aus dem Löwenberger Land mit im Boot sind, versteht sich von selbst. Die Frauen treffen sich regelmäßig, um gemeinsam die Stricknadeln klappern zu lassen, auch für die DAK-Krankenkasse, die die Schals, Mützen und Söckchen ebenfalls an junge Familien verteilt. Die paar Teile mehr, das ist kein Problem, sind sich die Frauen einig. Als Kuscheltier könnte statt des Glambecker Storchs der Löwenberger Plüschlöwe den Sprung ins Paket schaffen.

Noch wichtiger ist der Gemeinde indes das Informationsmaterial. Denn in dem sollen für die Eltern alle wichtigen Adressen und Tipps zur Kinderbetreuung aufgelistet werden – von A wie Arzt über K wie Kita bis hin zum Z wie Zahnspange. Der Bürgermeister hofft, dass die Pakete noch im ersten Halbjahr geschnürt werden können.