Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Als Christine Errath am Donnerstagmorgen ins Runge-Gymnasium kommt, hat kaum einer der Schüler je von ihr gehört. Anderthalb Stunden später aber wird die 63-jährige Wildauerin jubelnd verabschiedet. Für Autogrammkarten stellen sich die Elftklässler sogar an. "Das war der beste Vortrag, den ich an dieser Schule je gehört habe", sagt Leonie Mucke aus der 11/4 und bedankt sich sogar bei Lehrerin Julia Schulze dafür, Christine Errath eingeladen zu haben.

Fünf Jahrzehnte ist es her, dass Christine Errath in der DDR zum Star wurde. Mit zwölf Jahren startete die Eiskunftläuferin 1969 erstmals bei den Europameisterschaften, die sie ab 1973 auch dreimal in Serie gewann. 1974 wurde sie Weltmeisterin, zwei Jahre später holte sie Bronze bei den Olympischen Spielen. Erfolge, die ihr in der DDR vor allem Privilegien bescherten. In ihren Teenager-Jahren reiste sie um die ganze Welt, während ihre Landsleute kaum weiter als bis zur Ostsee und in den Thüringer Wald kamen.

44 Jahre nach ihrem letzten großen Titel will sie den Runge-Gymnasiasten vor allem eines vermitteln: "Mit Liebe, Disziplin und Ehrgeiz kann man alles erreichen." Motivation, Freude an der Arbeit und die Bereitschaft, auch mal Grenzen auszureizen, seien der Schlüssel zum Erfolg. Errath hat das oft gemacht. Sie betäubte ihre verletzten Gelenke mit Eiswürfeln, um für Olympia trainieren zu können. Später schulte sie zur Artistin um. Als sie bei Runge ihre waghalsigen Auftritte zeigt, stockt Schülern und Lehrern der Atem. Sie berichtet aber auch von Brüchen in ihrer Biografie, von einem Burn-Out. Erlebnisse, die sie demütig gemacht haben, aber nicht fertig. "Ihre Botschaften sind angekommen", sagt Leonie Mucke später. Auch Mitschülerin Marlene Seifert sagt: "Mir hat sie gut gefallen. Sie hat uns viele hilfreiche Weisheiten mitgegeben."