"Das geht gar nicht!" Karsten-Peter Schröder (rechts) und Hartmut Meister finden ein Brett und eine Klobrille plus Deckel in einer gelben Tonne. Seit Donnerstag sind Oberhavels erste Müllkontrolleure im Einsatz. © Foto: Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Alles ist neu: die leuchtend orangefarbene Kombi der Mitarbeiter, die Mitarbeiter selbst auch, der lange Eisenstab zum Wühlen, das Klemmbrett und natürlich die gelbe Tonne. Doch das Problem, mit dem die beiden munteren Männer in Orange zu kämpfen haben, ist so alt wie die Menschheit: Müllfrevel.

Hartmut Meister und Karsten-Peter Schröder haben donnerstagfrüh zum ersten Mal tiefe Einblicke in ihr neues Einsatzgebiet bekommen: die gelbe Tonne. Dunkelgrauer Korpus, gelber Deckel, Fassungsvermögen 240 Liter. Das ist eine Menge Platz. Ein normaler Haushalt kommt locker damit aus. Der gelbe Sack hatte Ende 2019 ausgedient. Der Landkreis Oberhavel schaffte ihn ab und stattete bis auf wenige Gebiete alle Kunden mit Tonnen aus. Mehr als 76 000 Behälter wurden bereits verteilt.

Meister kennt das Metier. Der 71-Jährige war mehr als 20 Jahre Müllfahrer bei der Abfallwirtschaftsunion Oberhavel (AWU) in Velten. Er hat Kontakt zu seinem Arbeitgeber behalten, denn jedes Jahr werden die Ehemaligen zu einer kleinen Feier eingeladen. "So lange es Spaß macht, bin ich dabei."

Karsten-Peter Schröder als Kontrolleur zu sehen, überrascht dagegen schon etwas. Die meisten kennen den Bärenklauer als Geschäftsführer des SPD-Unterbezirks Oberhavel und Kreistagspräsidenten eher mit Schlips und Anzug. Aber auch er hat nichts dagegen, seine "schmale Rente aufzubessern". Und wer ihn etwas näher kennt, weiß auch um seine hemdsärmlige Seite, zum Beispiel als Suppenkoch an der Gulaschkanone für Vereine und die Oranienburger Tafel.

Auch das Gewicht ist wichtig

Aber jetzt muss er in anderen Dingen rühren. "Ich bin sogar stolz darauf, bei der AWU zu arbeiten", sagt Schröder, deren Chef er seit Ewigkeiten kennt. Die beiden Kontrolleure fackeln nicht lange. Vor ihnen in der Richard-Wagner-Straße in Oranienburg steht eine Reihe gelber Tonnen wie in Reih und Glied. Überprüft wird, ob die Anwohner wissen, was rein darf und was nicht (siehe Hintergrund). Die Liste ist lang. "Ich habe einen Spickzettel", sagt Hartmut Meister.

Zunächst fassen sie den Behälter an, rütteln an ihm, um zu spüren, wie voll er ist. Erscheint er ihnen zu schwer, kommt die mitgebrachte Waage zum Einsatz. Diese Handwaage hat einen gebogenen Haken, der unter den Griff der Tonne kommt. Dann wird sie nach vorn in die Schräglage gekippt, bis sie das Gewicht feststeht. "Acht bis neun Kilo sind okay", sagt Meister. "Heute Morgen hatten wir aber einen Behälter mit 24 Kilogramm. Da war jede Menge verfaultes Zeug drin." Abfall, der in die Hausmülltonne gehört. Doch die Kosten für die Abfuhr wollte sich der Kunde wohl sparen. Jetzt muss er selbst in seinem Müll wühlen und alles aussortieren, was nicht in die gelbe Tonne gehört. Anschrift und Kundennummer wurden notiert. Im Wiederholungsfall kann die AWU die Tonne einziehen und der Kunde muss sehen, wie er den Verpackungsmüll künftig entsorgt. Etwa 20 Prozent aus dem Sortiment gelber Sacke/gelbe Tonne müssen in der Sortieranlage mühsam herausgefischt werden. "Der Druck ist groß, die Verwerter wollen sauberen Müll", sagt AWU-Geschäftsführer Manfred Speder.

Auch in der Richard-Wagner-Straße stoßen die Kontrolleure auf einen Müllsünder. Als sie den Deckel anheben, fällt ihnen sofort die alte Klobrille auf, auch der Klodeckel steckt noch mit in der Tonne. Irgendwie ziemlich eklig. "Das geht gar nicht!", sagt Schröder. Klappe zu. Auf den gelben Tonnendeckel kleben Meister und Schröder einen roten Zettel. "Falsch befüllt!", steht darauf und dass doch bitte schön alles richtig umsortiert wird. Zur Gedankenstütze fügen die Müll-Prüfer noch einen Infozettel mit genauen Angaben darüber, was in die gelbe Tonne gehört und was nicht.

Nur halb gefüllt

Was auffällt, ist, dass in vielen Tonnen der Verpackungsmüll noch im gelben Sack steckt. Eigentlich ist das doppelt gemoppelt. Aber irgendwann sind auch alle Restbestände des gelben Sacks aufgebraucht. "Neue werden nicht mehr ausgegeben", so Speder. "Am besten ist es, alles einzeln und lose einzuwerfen", sagt Schröder. Auch der Deckel vom Joghurtbecher sollte abgemacht werden und in Dosen keine Folien oder sonst was hineingestopft werden, um Platz zu sparen. "Das sind andere Fraktionen", so Schröder.

Die meisten Haushalte in der Richard-Wagner-Straße halten sich an diesem Morgen an die Regeln. Nur kleinere Sünden, etwas Papier hier, etwas Plastik dort, werden entdeckt. Dafür muss aber niemand mit einem roten Aufkleber rechnen.

Auffällig war aber, dass etliche Tonnen nur zur Hälfte oder sogar nur zu etwa einem Drittel befüllt waren. "Hier würde ich mir wünschen, dass gewartet wird, bis die Tonne gut gefüllt ist", sagt AWU-Vertriebsleiterin Katharina Pappalardo. Denn jede Tonne, die nicht halbleer am Straßenrand auf den Seitenlader wartet, macht die Tour schnell und effizienter.

Die beiden Männer in Orange sind auf Abruf unterwegs. Sie können freilich nicht alle 76 000 Tonnen unter die Lupe nehmen. Aber niemand weiß, wo sie auftauchen werden. "Das ist keine Showaktion", sagt AWU-Chef Speder. Beide gehören dauerhaft zur AWU-Mannschaft. Und schon am ersten Einsatztag fallen sie auf. Sie werden beäugt und angesprochen. "Erklären und aufklären, das gehört zu unserem Job", sagt Hartmut Meister.