Volkmar Ernst

Löwenberg (MOZ) Alexander Peglow ist Schrauber mit Leib und Seele. Dazu steht er auch. "Ich mag es, wenn die Motoren und Maschinenlaufen. Das ist doch was", stellt der 21-Jährige klar. Schuld daran ist übrigens sein Opa, wie er erklärt. Denn der sei ebenfalls ein leidenschaftlicher Schrauber gewesen, wenn auch nur in der Freizeit. "Komm Junge, ich zeig dir, wie’s geht", habe er ihn immer wieder an seinen Bastelaktionen an Fahrzeugen teilhaben lassen und so sein Interesse dafür geweckt, erzählt der 21-Jährige, der in Banzendorf bei Lindow lebt. Nach der Schule, die er mit dem Abitur abgeschlossen hat, stand die Frage: Was nun? Peglow entschied sich für einen technischen Handwerksberuf und bewarb sich bei der Löwenberger Firma Kraftfahrzeug, Fertigung und Landtechnik (KFL) um einen Ausbildungsplatz als Mechatroniker.

Die richtige Wahl getroffen

Einen genauen Arbeitsbereich hatte Peglow nicht im Sinn, insofern nahm er den Vorschlag des ehemalige KFL-Chefs, Ulf-Peter Degebrodt, gern an, bei den großen Maschinen, also bei den Land- und Baumaschinen einzusteigen. Bereut hat er die Wahl nicht, gibt Peglow gern zu. Es sei eine gute Kombination von Schlosserarbeiten einerseits und Elektrik und Mechanik auf der anderen Seite, erklärt er. Dreieinhalb Jahre dauert die Ausbildung, und die hat er zum größten Teil auch schon geschafft. Weil Peglow sowohl fleißig ist als auch gute Noten vorweisen kann, kam Claudia Degebrodt als Chefin des Unternehmens auf die Idee, Peglow für das Auslandspraktikum im spanischen Malaga vorzuschlagen. "Ich war eher zufällig darauf aufmerksam geworden, habe dann bei der Handelskammer Potsdam nachgefragt und kurzentschlossen Alexander Peglow mit dem Angebot überrumpelt", erzählt sie. Denn zwischen der Anmeldung und dem Abreisetermin lagen nur knapp vier Wochen. Sie billigte Peglow zu, über das Angebot zu schlafen, dann jedoch zu- oder eben abzusagen. "Klar habe ich ihm zugeredet. Solche Chance bekommt man schließlich nicht jeden zweiten Tag", verrät die Chefin weiter.

Geschlafen hat Alexander Peglow in jener Nacht nicht viel, dafür aber mit seinen Eltern das Für und Wider des Angebotes diskutiert. Da auch sie ihm zuredeten, nahm er es an, und das obwohl er weder Spanisch spricht, noch jemals zuvor im Ausland war. Rückblickend kann er nur feststellen: "Es war die richtige Entscheidung."

Im März und April war Ale­xander Pegelw in Spanien. Die Zeit bis zur Abreise nutze er, um sich über Spanien zu informieren. Doch das flaue Gefühl, ob es die richtige Entscheidung war, blieb. Die Telefonnummer seines Korrespondenten (des Betreuers vor Ort) Antonio in der Tasche, hielt Peglow auf dem Flughafen in Malaga nach ihm Ausschau, und siehe da, alle Angst war verflogen. Was durchaus auch daran lag, dass Antonio Deutsch konnte. Der brachte ihn zu seinem Hotelzimmer, das sich Peglow mit einem weiteren Praktikanten aus Deutschland teilte, einem Zahntechniker, mit er auch heute noch befreundet ist.

Am nächsten Tag ging es dann in die spanischer Firma. Viel kleiner, sowohl personell als technisch. Dort arbeiteten nur zwei Gesellen und ein Meister, und auch nicht an Landmaschinen, sondern an Gartengeräten wie Rasenmäher, -trimmer oder -traktor. Doch war das kein Problem, wie auch die Sprachbarriere keines war. "Schrauber verstehen sich auch ohne Worte", erklärt Peglow und lacht. Einen Sprach-Crashkurs gab es natürlich. "Ich kann mich vorstellen, einen Kaffee bestellen und Danke und Bitte sagen", so Peglow weiter. Sein privates Fazit: "Es war eine aufregende und lehrreiche Zeit. Ich habe viel gelernt, Freunde gefunden und werde, wenn ich ausgelernt habe, bestimmt auch noch einmal die spanischen Kollegen besuchen." Seiner Chefin Claudia Degebrodt ist er dankbar, dass sie ihn der Handwerkskammer Potsdam für das Praktikum vorgeschlagen hat.

Jetzt jedoch steht für Alexander Peglow als nächstes Ziel erst einmal der Abschluss der Ausbildung an. Beim KFL bleiben, das kann er sich gut vorstellen, und den Meister machen, das natürlich auch.