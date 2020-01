Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Lokale Unternehmer, Bürgermeister und Landkreis konnte er mit seiner Euphorie schon anstecken: Marco Skala, Inhaber des Imkereibedarfs "Beekeepers" in Berlin, hat große Pläne für Kremmen. Wie berichtet, will er am alten Aldi-Standort ein "Bienenland" aufbauen. Die Schlüsselübergabe zwischen dem Einzelhandelsriesen als Grundstückseigentümer und dem Imker erfolgt im Februar. Auf der Grünen Woche wird Marco Skala, der mit dem Spargelhof und Bäckerei Plentz Pläne schmiedet, seine Vision vorstellen. Wir haben ihn vorab in seinem Laden an der Berliner Rhenaniastraße besucht.

Herausforderung gesucht

Das alte Industriegebiet hat ruinösen Charme. Unscheinbar wirkt die Comic-Biene als Zeichen der "Beekeepers". Seit 2012 weist sie den Weg. Marco Skala betrieb zuvor am selben Standort eine erfolgreiche Spedition. Bis ihn die Aufgabe nicht mehr erfüllte. "Ich habe die Herausforderung gesucht." Da er aus persönlicher Erfahrung wusste, wie schwierig es als Hobby-Imker sein kann, passende Materialien zu bekommen, baute er einen Imkereibedarf auf. "Wir haben mit 30 Artikeln auf 35 Quadratmetern angefangen", sagt er 39-Jährige. "Heute haben wir 4 000 Artikel auf einer Fläche von 1.200.Quadratmetern." Die Nachfrage war da, das Unternehmen wuchs. "Inzwischen haben wir jeden Zentimeter Fläche ausgeschöpft." Zur Platznot kommt hinzu, dass er bis Ende Juni ausziehen muss, da die Industriegebäude zugunsten des Wohnungsbaus abgerissen werden. "Wir sind ein Stammtisch für Imker geworden", sagt Skala. Einen kleinen Laden in Berlin will er neben seinem Kremmen-Projekt deshalb weiter betreiben.

In Berlin fand er aufgrund zu kurzer Mietverträge und hoher Gewerbemieten kein neues Areal. Die Suche führte ihn zunächst ins Hennigsdorfer Rathaus. Ein Industriestandort stieß auf sein Interesse. "Für Einlagerung und Verkauf hätte ich laut Flächennutzungsplan allerdings zwei separate Grundstücke kaufen müssen." Der Zufall führte ihn weiter nach Kremmen. "Der Bürgermeister hat uns von Anfang an unterstützt und ein kompetentes Planungsbüro vermittelt", sagt er. Und Aldi? "Die glauben an das Projekt." Vorläufig sind die "Beekeepers" Mieter, da Aldi offenbar keine Objekte mehr verkaufe. "Doch die Vertragsbedingungen stimmen", so Skala. "Unsere Investitionen sind abgesichert."

Schauimkerei und Café

Das Aldi-Gebäude bleibt erhalten, wird innen ausgebaut, um Platz zu schaffen für Verkaufsfläche, Büros und perspektivisch sogar ein kleines Café sowie eine Schauimkerei. "Besucher sollen ihren eigenen Honig zapfen können." Am Ende dürfte das Haus nicht mehr an einen Discounter erinnern. Schulen und Kitas sollen eingebunden werden, von Kindern bemalte Bienenstöcke das Areal dekorieren. Spielplatz und Bienenvölker sind angedacht.

In der ersten Phase werden jedoch vorerst Wohnmobilstellplätze und Parkplätze entstehen. Regionalisten können sich in einem Mobil präsentieren. An die Fassade kommen Info-Tafeln zu Kremmen und für interessierte Betriebe. "Wir planen Veranstaltungen wie einen Honigmarkt, wollen einen Bienenpfad über den Spargelhof zum Scheunenviertel etablieren", zitiert Skala aus seiner alles andere als zähflüssigen Ideenschmiede.

In zwei, drei Jahren könnte das Projekt, das Marco Skala als eine Art lehrreiche Wissens- und Freizeitwelt versteht, komplett realisiert sein. Zuvor muss Kremmen allerdings den Flächennutzungsplan ändern. "Aldi hatte für das Areal eine Sondergenehmigung." Bemessen an der bisherigen Unterstützung, "bin ich zuversichtlich, dass das unkompliziert klappt", so Imker Marco Skala.