Spitze des Wasserverbandes: der neu in den Vorstand des WSE gewählte Ralf Steinbrück (l.), und der neu gewählte Vorsitzende der Verbandsversammlung, Erkners Bürgermeister Henryk Pilz (r.), mit Verbandsvorsteher Henner Haferkorn in ihrer Mitte © Foto: Jens Sell

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Nur zwei Personalien standen auf der Tagesordnung der Verbandsversammlung des Wasserverbandes Strausberg–Erkner am Mittwoch: Die Wahl eines Vorstandsmitgliedes und die Wahl des neuen Vorsitzenden der Verbandsversammlung. Die stellvertretende Vorsitzende des Gremiums, Strausbergs Bürgermeisterin Elke Stadeler, leitete die Sitzung, die durch das verspätete Eintreffen des scheidenden Vorsitzenden Karsten Knobbe im Ablauf leicht durcheinander geriet. Denn dessen feierliche Verabschiedung sollte nach den Formalien der erste inhaltliche Tagesordnungspunkt sein. Die Wahl des Vorsitzenden, also seines Nachfolgers, sollte als Punkt 5 folgen und schließlich die Wahl eines Vorstandsmitglieds als Punkt 6. Als jedoch aus dem Kreis der Mitglieder der Einwand kam, das neu gewählte Vorstandsmitglied sei dann benachteiligt, weil es nicht zum Vorsitzenden gewählt werden könne, lenkte Elke Stadeler ein und tauschte die beiden Tagesordnungspunkte.

Minutenschnelle Wahl

So wurde Schöneiches Bürgermeister Ralf Steinbrück nach wenigen Minuten in offener Wahl einstimmig zum Mitglied des Vorstandes des Verbandes gewählt. Er folgt dort ebenfalls Karsten Knobbe nach, der als ausgeschiedener Bürgermeister von Hoppegarten seine Gemeinde nicht mehr im Wasserverband vertreten kann. Zum Verbandsvorstand unter dem Vorsitz von Verbandsvorsteher Henner Haferkorn gehören nun die Bürgermeister Henryk Pilz (Erkner), Elke Stadeler (Strausberg), Marco Rutter (Petershagen-Eggersdorf), Arno Jaeschke (Altlandsberg) und Ralf Steinbrück (Schöneiche). Das Gremium hat als eines der drei Organe des Verbandes die Beschlüsse der Verbandsversammlung vorzubereiten, es hat über den Abschluss von Verträgen mit einem Wert von mehr als 250 000 Euro zu entscheiden und beschließt über die Einstellung und Entlassung des kaufmännischen und des technischen Leiters.

Gewissermaßen das Parlament des Zweckverbandes ist die Verbandsversammlung, der alle Bürgermeister der Mitgliedskommunen angehören. Dort hat jedes Mitglied bei Abstimmungen je angefangene 1000 Einwohner eine Stimme. Derzeit sind es 175 Stimmen, Tendenz steigend. Die Verbandsversammlung entscheidet über alle Aufgaben des Verbandes, soweit gesetzlich oder durch die Verbandssatzung nicht anderes bestimmt ist.

Kurz und schmerzlos

Unmittelbar nach der Wahl Ralf Steinbrücks rief Elke Stadeler die Wahl des Vorsitzenden der Verbandsversammlung auf. Nach kurzer Debatte, ob öffentlich, nichtöffentlich, offen oder geheim gewählt wird, entschied man sich für eine offene und öffentliche Wahl. Es gab nach offenkundigen Absprachen zuvor nur einen Kandidaten: den Erkneraner Bürgermeister Henryk Pilz. Auch für ihn stimmten alle 154 anwesenden Stimmberechtigten.

Rechtzeitig zu seiner Verabschiedung erschien Karsten Knobbe. Die Sängerin und Liedermacherin Leona Heine war musikalischer Höhepunkt der Versammlung wie der feierlichen Verabschiedung. Verbandsvorsteher Henner Haferkorn würdigte Knobbes Verdienste: "Seit 2012 war er als Bürgermeister Hoppegartens Mitglied der Verbandsversammlung, wurde am 15. Juni 2016 in den Vorstand gewählt und war in den vergangenen eineinhalb Jahren Vorsitzender der Verbandsversammlung." Haferkorn lobte, wie Knobbe gerade in der Frage der Altanschließer stets im Interesse des Verbandes gewirkt habe.