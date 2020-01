Jörn Tornow

Beeskow (MOZ) In der Nacht wird der Luckauer Torturm von beiden Seiten angestrahlt. Besonders schön ist die Ansicht aus der Mauerstraße mit Blick zur Klosterstraße. Das mittelalterliche Bauwerk ist ein Wahrzeichen von Beeskow. Der Turm ist Teil der Stadtbefestigungsanlage und wird umgangssprachlich fast immer der "Dicke Turm" genannt. Dabei ist er unter den einst neun Türmen niemals der dickste gewesen, allerdings – mit etwa 24 Metern – der höchste. Er ist der einzige Turm der ehemals drei Tortürme, der noch steht. Früher gab es am Luckauer Tor, wie auch am Frankfurter und Fürstenwalder Tor, eine Zugbrücke. Der Durchgang für die Fußgänger wurde im Jahr 1906 hergestellt. Besteigen kann man den Turm nicht.