MOZ

Frankfurt (MOZ) Ab Sonnabend kommt es bis voraussichtlich Ende März im Rahmen der Bahnbrückenbauarbeiten in Güldendorf zu Änderungen auf der Buslinie 984. Wie die Stadtverkehrsgesellschaft informiert, wird die Haltestelle Zentrum in Richtung Lossow/Helenesee in der Heilbronner Str. an den Straßenrand in Höhe der regulären Haltestelle verlegt. Die Linie 984 verkehrt ab Samstag mit folgender Linienführung: Bahnhof, Zentrum, Gertraudkirche, Anger, Walter-Korsing-Str., Am Wasserturm, Neuberesinchen Bahnhof, Mühlental, Güldendorf See und Krumme Str., Lossow B112 und Lindenstraße (bzw. weiter nach Helenesee). Einige Fahrten verkehren zwischen Anger und Am Wasserturm auch durch den Buschmühlenweg und bedienen in beiden Richtungen die Haltestellen Carthausplatz, Eichwaldweg, Schöne Aussicht, Grenzbahnhof, Am Zwickel, Leinengasse, Tzschetzschnower Schweiz, Grenzbahnhof, Schöne Aussicht, Eichwaldweg, Carthausplatz und Walter-Korsing-Straße. Die Rückfahrt erfolgt analog, wobei einige Fahrten auch über die "Stichstrecke" zwischen Carthausplatz und Tzschetzschnower Schweiz führen. Die Haltestelle Güldendorf Kehrwiederstraße und der bisherige Shuttle-Verkehr zwischen Neuberesinchen und Güldendorf entfallen. Ein externer Shuttlebus sichert den Anschluss des Wohngebietes Weinberge von und zur Haltestelle Güldendorf See. Die geänderten Fahrpläne hängen an den Haltestellen aus.