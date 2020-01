Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Gäste aus Wirtschaft, Politik, Kirche und anderen Bereichen der gesamten Ostuckermark waren am Mittwoch zum alljährlichen Angermünder Wirtschaftsempfang gekommen. Bürgermeister Frederik Bewer begrüßte jeden einzelnen und ließ, eingerahmt vom Gesang des Popchors Angermünde, die Höhepunkte des vergangenen Jahres Revue passieren. Zudem gab es Ausblicke auf 2020.

Chancen auf den Weg gebracht

"Die Dörfer können nicht ohne die Stadt und die Stadt nicht ohne die Dörfer", stellte er seinem Rückblick voran. Die Stadtverordnetenversammlung, der neben erfahrenen Abgeordneten viel Neugewählte angehören, wurde 2019 gewählt.

"Wir haben uns vorgenommen, die Zusammenarbeit neu aufzubauen, uns gut zu informieren und alle Kommunikationsschwierigkeiten auszumerzen. Dann können wir sicher viel Gutes bewegen", sagte Frederik Bewer. Mit Angermünde habe die Uckermark ein viertes Mittelzentrum dazugewonnen. Die Chancen, die sich daraus ergeben, seien viel wichtiger als das Geld, also die 800 000 Euro, die daran hängen. Wirtschaftliche Chancen für das Drehkreuz Angermünde zwischen Berlin und Stettin biete auch der zweigleisige Ausbau der Bahnstrecke, der die Fahrzeiten in beide Metropolen unter eine Stunde drücke.

Das Haus Uckermark wird den Bürgern bald wiedergegeben. Das neue Einzelhandelskonzept werde helfen, die Innenstadt zu beleben und mit dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept, das unter breiter Bürgerbeteiligung entstand, wurden die Entwicklungsschwerpunkte für alle 24 Ortsteile festgelegt.

Als zwei Schwerpunkte für die Kernstadt nannte Frederik Bewer das Bahnhofsumfeld als zukünftiges Stadtentwicklungsgebiet und die Quartiersentwicklung in der Weststadt mit Erweiterung der Gustav-Bruhn-Grundschule. "Unser Credo ist: Innenentwicklung vor Außenerweiterung", so der Bürgermeister. Die Kommune werde sich um die Flächenentwicklung kümmern und dafür auch Grundstücke zusammenführen wie für das Quartier zwischen Schwedter Straße und Mündesee, wo Eigenheime entstehen sollen.

Eindringliche Worte

Nach einem Ausblick auf einige kulturelle Höhepunkte im neuen Jahr fand der Bürgermeister eindringliche persönliche Worte zur Entwicklung in der Gesellschaft, für die er viel Zustimmung erntete. Dabei schaffte es auch Greta zum Wirtschaftsempfang. Man könne von ihr halten was man will, jedoch sei es inakzeptabel, den Grundrespekt vor diesem Mädchen, das eine einfache Botschaft hat, zu verlieren. "Mediale Hetzjagden möchte ich in so einer Gesellschaft nicht erleben", sagte Bewer und forderte alle Gäste auf: "Bringen Sie sich ein! Dass wir noch in einer friedlichen Demokratie leben, ist kein Selbstläufer." Bei einem Imbiss hatten die Gäste anschließend wieder Gelegenheit, sich auszutauschen und auch das eine oder andere Projekt fürs Jahr abzusprechen.