Martin Risken

Mildenberg (MOZ) Unter erheblichem Zeitdruck steht die Verwaltung des Naturparks Uckermärkische Seen bei der Fertigstellung der Managementpläne für die Fauna-Flora-Habitate (FFH). 22 solcher Pläne müssen bis Jahresende fertiggestellt werden, damit der gesetzlich vorgegebenen Frist entsprochen werden kann.

Immerhin zwei gibt es bereits: Für das FFH-Gebiet Tornow und eines bei Lychen. Erschwert wird die Fertigstellung der Pläne durch einen erneuten Personalwechsel. Für die Umsetzung des 2,6 Millionen Euro teuren Vorhabens werden derzeit zwei neue Projektverantwortliche gesucht, weil die Verträge mit den bisherigen Stelleninhabern Anfang dieses Jahres auslaufen, erläuterte Naturparkchefin Dr. Heike Wiedenhöft am Donnerstag beim Jahrespressegespräch in Templin.

Lebensräume erhalten

Gemäß Bundesnaturschutzgesetz in Verbindung mit der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie sind für die der Europäischen Union gemeldeten FFH-Gebiete die Erhaltungsmaßnahmen zu bestimmen, die notwendig sind, um einen günstigen Zustand der Lebensraumtypen und Arten zu gewährleisten oder wiederherzustellen. Für jedes der 24 FFH-Gebiete muss der Naturpark Uckermärkische Seen einen eigenen Managementplan erarbeiten, für jedes Gebiet wurde deshalb eine Arbeitsgruppe gegründet, der unter anderem die Flächeneigentümer angehören. "Eine Mammutaufgabe ist das", stellte Wiedenhöft fest. Bislang habe der Naturpark diese Herausforderung gut gemeistert: "Wir sind für unsere hohe Transparenz gelobt worden", so Wiedenhöft. Bislang habe die Naturparkverwaltung einen guten Arbeitsstand erreicht: Die Kartierung sei abgeschlossen, alle Arbeitsgruppen hätten getagt und zwei Exkursionen haben stattgefunden, sowie eine Vielzahl von Einzelgesprächen.

Mit der Erstellung der Managementpläne ist es natürlich nicht getan, auch müssen sie umgesetzt werden. Schon jetzt gibt die Naturparkverwaltung für den Vertragsnaturschutz jedes Jahr eine sechsstellige Summe aus, um beispielsweise von Menschen geschaffene Heidelandschaften, artenreiche Feuchtwiesen und Moore zu erhalten. Insgesamt gab der Naturpark dafür im vergangenen Jahr 185 500 Euro aus. Nutznießer sind Landwirtschaftsbetriebe, Vereine, Stiftungen, aber auch Privatpersonen. Ganz unumstritten sind die Maßnahmen allerdings nicht. Denn größtenteils sind die Heidelandschaften durch die Abholzung von Wäldern entstanden, was aus Gründen der militärischen Nutzung beispielsweise der Tangersdorfer Heide geschehen sei. Aber es gebe auch Anhänger der Heidelandschaft: "Die Annenwalder und Beuteler sind glücklich über die ihre Heide", merkte Wiedenhöft an.

Schwerpunkt der Naturparkarbeit wird in diesem Jahr die Öffentlichkeitsarbeit und die Umweltbildung sein. Um einen Teil der 17 international festgelegten Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, steht besonders die Bildung im Vordergrund. In Vorbereitung sei unter anderem ein digitaler Guide in Form einer Internet-Applikation für die Themen Tourismus und Bildung. Hier sehe sie großen Nachholbedarf: "In anderen Bundesländern gibt es so etwas schon sehr lange, Brandenburg hinkt da sehr weit hinter her", sagte Wiedenhöft. In Zusammenarbeit mit dem Ziegeleipark Mildenberg sollen Bildungsprojekte rund um das große Thema Nachhaltigkeit entwickelt und angeboten werden. Ohnehin wolle der Naturpark Uckermärkische Seen die Zusammenarbeit mit dem Ziegeleipark Mildenberg intensivieren. Sie habe ein sehr gutes Gespräch dazu mit dem Chef des Ziegeleiparks, Roy Lepschies, geführt. Denkbar wäre es auch, unter Einbeziehung des Ziegeleiparks einen Moorerlebnispfad entlang der Havel zu entwickeln. Ein ähnliches Projekt werde derzeit in Templin angeschoben. Den traditionellen Apfeltag allerdings nach Mildenberg zu verlagern, um die Akzeptanz für den Naturpark im Landkreis Oberhavel zu erhöhen, davon hält Wiedenhöft nicht viel. Und so wird der Apfeltag am 10. Oktober dieses Jahres wieder in Templin stattfinden, weil dort schon vor Jahren ein Sortenschaugarten für Äpfel angelegt worden ist.