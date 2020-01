MOZ

Seelow (MOZ) Eine 26-Jährige und ihr 31 Jahre alter Begleiter betraten am Mittwochnachmittag einen Einkaufsmarkt in der Diedersdorfer Straße. Während die Frau dann einige wenige Artikel bezahlte, ging der Mann zum Ausgang und löste dort den akustischen Warnton aus. Das Pärchen hastete daraufhin zu einem Mercedes auf dem Parkplatz, wurde jedoch an der Abfahrt durch einen Zeugen gehindert. Das Duo gab auf. Kosmetika und Zahnbürsten mussten sie abgegeben.