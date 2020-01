Andreas Pantel

Neustadt Nicht selten sitzen die Pferdepfleger hinterm Lenkrad der kantigen Fahrzeuge und nicht die Reiter. Es kommt sogar vor, dass junge Mädchen auf dem Fahrersitz Platz nehmen. Bezeichnungen wie Volvo, Mercedes oder MAN steht an den 18-Tonnern. Vereinzelt wird diese Marke überschritten. Kennzeichen aus Belgien, aus den Niederlanden, Schweden oder Finnland verraten die Herkunft. Oft ist an den Seitenwänden Werbung angebracht. Dann weiß man schon, ob Dressur- oder Springpferde transportiert werden. Und manchmal weist sogar der Namenszug schon auf den Reiter hin.

Von diesem "Schiffen" stehen einige auf dem Gelände an der Graf-von-Lindenau-Halle. Manche etwas kleiner, die anderen größer, manche nur zum Transport für die Pferde und einige mit bestens ausgestatteten Wohnabteilen. Einige sogar mit "Pop-Up". Da lassen sich die Wände nach außen oder auch nach oben fahren – so wie es nach oben keine finanziellen Grenzen in der Wahl der Größe und Ausstattung gibt. Der Schweizer Reiter Andreas Erni, der zum ersten Mal zu Gast auf dem CSI ist, gewährte einen Einblick in seinen zwölf Meter langen Lkw. "Das ist für die Reiter ein zweites zu Hause. Ich brauche nur tanken und Wasser nachfüllen. Wenn ich auf einem Turnier ankomme, habe ich alles an Bord. Ich bin zu Hause", sagt der 33-jährige Springreiter. Mit seinem Schiff kann er fünf Pferde transportieren. Die werden von der Seite und von hinten aufgeladen und stehen seitlich zur Fahrrichtung nebeneinander. "Das stört die Pferde nicht. Das Verladen lernen die Pferde auch ganz schnell kennen. Mit Ruhe geht das alles bestens", erklärt der Schweizer, der in Breitenburg (Schleswig-Holstein) eine Reitanlage betreibt.

An 15 Wochenenden unterwegs

In der Wohnkabine ist alles vorhanden. Gleich hinter dem Fahrersitz gibt es eine gemütliche Sitzecke, darüber die Koje – ein Doppelbett. "Das ist auch gut so, am Wochenende kommt nämlich meine Frau hier her. Und es ist genug Platz", freut sich Erni, der aus der Nähe von St. Gallen kommt. In seinem mobilen zweiten Zuhause gibt es natürlich auch eine Toilette und eine Duschkabine. Natürlich eine kleine Kochecke, in der er schon so manches Gericht zubereitet hat. Selbstverständlich sind die Transporter, so auch sein MAN-18-Tonner, mit einer Satellitenschüssel ausgestattet. Damit ist Fernsehen gesichert. Erni verbringt etwa 15 Wochenenden, die meistens dienstags beginnen und sonntags enden, irgendwo auf einem Turnier in Europa. "Demnächst geht es wieder los, auf Tour nach Spanien. Das sind dann so 2 500 Kilometer und das Zuhause ist immer dabei." Jetzt erst einmal gilt es, beim CSI gut in die neue Saison zu starten.