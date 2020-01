Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Der Cellist, Moderator und Organisator Hans-Joachim Scheitzbach ist beim Neujahrsempfang der Stadt Fürstenwalde mit dem "Goldenen Raben" geehrt worden.

Damit bekommt die kleine Trophäe erstmals einen Besitzer, der nicht in Fürstenwalde zu Hause ist. Hans-Joachim Scheitzbach, der kürzlich seinen 80. Geburtstag feierte, lebt in Woltersdorf. Vor 52 Jahren rief der umtriebige junge Mann den Fürstenwalder Musikzyklus ins Leben – und erfreute das Publikum dann gut ein halbes Jahrhundert mit jährlich neun Konzerten in der Domstadt. "Beim ersten Konzert saßen nur sechs Personen im Publikum", erinnerte sich Scheitzbach, "beim fünften waren es schon 50 und zum Schluss hatten wir ein ausverkauftes Haus". 50.000 bis 60.000 Zuhörer hatte die Reihe insgesamt.

Dass er an diesem Abend mit dem "Goldenen Raben" ausgezeichnet wird, habe er nicht gewusst, sagte der Musiker am Donnerstagabend sichtlich gerührt. Stadtverordnetenvorsitzender Uwe Koch (CDU) würdigte Scheitzbach für sein "außergewöhnliches und sehr langes Engagement für die Stadt Fürstenwalde."Und Bürgermeister Matthias Rudolph (BFZ) überraschte die Gäste mit der Information, dass es den Fürstenwalder Musikzyklus weiterhin geben wird. Die international tätige Künstleragentin Anne-Michelle Schieben werde die Reihe weiterführen.

VieleVertreter aus Politik, Wirtschaft, Bildung, von Kirche, Polizei und Feuerwehr gehörten zu den knapp 300 Gästen, die sich zum Neujahrsempfang in der Erich-Kästner-Schule eingefunden hatten. Bürgermeister Rudolph hatte den Schwerpunkt auf das Thema Bildung gelegt. Und so bot sich die Schule aus mehreren Gründenfür den festlichen Empfang an. Anders als andere Häuser verfügt sie über einen großen Saal. Noch wichtiger ist allerdings, dasses dort die Schülerfirma "Magic Hands" gibt. Die engagierten Nachwuchsköchinnen und –köche zauberten erstmals ein Buffet für 300 Menschen.

Seit dem Jahr 2005 ist es in Fürstenwalde gute Tradition, dass beim Neujahrsempfang Menschen, die die Stadt in besonderem Maße geprägt haben, mit dem"Goldene Raben" geehrt werden. Die Kleinplastik aus Bronze auf einem Sockel aus Eichenholz hat der Künstler Werner Menzel geschaffen. Ende 2019 hatten die Fraktion Die Linke und der Fürstenwalder Künstler Friedrich Stachat beantragt, Hans-Joachim Scheitzbach auszuzeichnen. Die Stadtverordneten stimmten dem am 14. November in nichtöffentlicher Sitzung zu. "Damals haben wir erstmals einen Preisträger, der nicht in Fürstenwalde lebt", sagte Stadtsprecherin Anne-Gret Trilling.