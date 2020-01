Roland Hanke

Grünheide (MOZ) Neun Punktspiele, neun Siege – so lautet die bisherige Bilanz der Handball-Frauen des Grünheider SV in der Verbandsliga Nord. Nun kommt es am Sonnabend, ab 14 Uhr, in der heimischen Löcknitzhalle zum Spitzenspiel gegen den zweitplatzierten SV Union Neurupppin, der lange Zeit selbst punktgleich mit den Randberlinerinnen Tabellenführer war, dann aber zwei Niederlagen einstecken musste.

Die Grünheiderinnen spielen derzeit ihre erfolgreichste Saison in der Verbandsliga. Der Vorjahresdritte hat zum allerersten Mal in einer Spielzeit die Tabellenführung inne. Und das soll auch nach der letzten Partie der Hinrunde so bleiben. "Wir wollen wieder gewinnen und unsere weiße Weste behalten", sagt Ronald Rochow, der bisher Torwart-Trainer war und das Team jetzt führt. Zuvor hatten sich Coach Roman Hawlitzky und die Mannschaft "aus persönlichen Gründen" getrennt, wie es hieß.

Die Grünheiderinnen wissen, dass sie nun auf den bisher schwersten Brocken in der bisherigen Saison treffen. "Gegen Neuruppin waren es immer heiß umkämpfte Duelle – körperlich und spielerisch, mit Siegen und Niederlagen", erklärt Rochow, der von Dennis Sutterer, Spieler der Dritten und Trainer der männlichen A-Jugend, auf der Bank unterstützt wird.

Die GSV-Frauen erwarten auch diesmal eine enge Kiste und hoffen auf großen Rückhalt auf den Tribünen. Dafür werben sie bereits emsig auch in den sozialen Medien, wo sie die Fans und Zuschauer zur Hilfe bei der Spitzenpartie aufrufen. "Wir brauchen eine volle Halle", schreibt Mayreen Genterczewsky. Es sei ein heiß Kampf gegen den Tabellenzweiten zur erwarten. "Und dafür brauchen wir eure Unterstützung."

Abwehr als solides Fundament

"Das Team ist in Sachen Fitness auf einem Top-Niveau und hat dies auch in den bisherigen Spielen unter Beweis gestellt", erklärt Rochow. "Dabei zeichnete sich die Abwehr um Torhüterin Maria Walaszewski mit im Schnitt nur 16 Gegentoren als starkes Fundament aus. Hervorragend klappte auch das Zusammenspiel von jungen und erfahrenen Akteurinnen. Alle Spielerinnen haben sich weiterentwickelt und dadurch konnten wir auf allen Positionen unsere Torgefahr erhöhen." Rückraumspielerin Christin Boenig ist momentan die erfolgreichste GSV-Werferin mit 33 Toren aus sieben Spielen – Platz 15 in der Statistik der Verbandsliga Nord.

Ihre Stärken wollen die Grünheiderinnen nun am Sonnabend voll ausspielen. Im Abschluss-Training am Freitagabend sollte noch mal das Einüben von Spielzügen sowie die Ballsicherheit im Fokus stehen. Und dann heißt es volle Konzentration auf das Spiel. Zu dem werden die GSV-Frauen und ihre Gäste übrigens von Einlaufmädchen der Bambini und Minis begleitet.

Abends Oberliga der Männer

Und wer nach der Partie dann noch nicht genug von Handball in der Löcknitzhalle hat, sollte entweder bis zum Abend bleiben oder dann wiederkommen. Denn um 18.30 Uhr startet dort die erste Männermannschaft der Grünheider in die Rückrunde der Oberliga Ostsee-Spree. Gegner des Tabellenzwölften ist der achtplatzierte BFC Preussen. "Das wird ein schwerer Ritt, doch wir wollen uns im ersten Spiel des Jahres beide Punkte holen", sagt GSV-Trainer Frank Morawetz.