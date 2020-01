Wilfried Hohmann

Müllrose Nach vierwöchiger Spielpause starten die Handballer der HSG Schlaubetal-Odervorland am Sonnabend mit vier Heimspielen in das neue Jahr. Dabei treffen die Frauen in der Verbandsliga Süd auf Chemie Guben und die 2. Männermannschaft im Derby der Kreisliga auf den HSC 2000 Frankfurt. Die 1. Männermannschaft reist im Spitzenspiel der Verbandsliga Süd als Tabellendritter zum Zweiten nach Guben. Die restlichen Heimspiele bestreiten die C- und B-Jugend männlich, während die weiblichen C- und D-Jugend-Mannschaften auswärts antreten müssen.

Das Auftaktspiel der Heimspiele in der Müllroser Schlaubetal-Halle bestreiten am Sonnabend ab 12 Uhr die männlichen C-Jugendmannschaften der HSG und des MTV Altlandsberg II. Dabei warten die HSG-Jungs auf ihren ersten Punktgewinn und rechnen sich gegen den unmittelbar vor ihnen platzierten Gegner durchaus Chancen aus. Dem folgt um 14 Uhr das Spiel der männlichen B-Jugend gegen die OSG Fredersdorf/Vogelsdorf. Hier will die Mannschaft von Trainer Peter Palwitz unbedingt ihren zweiten Saisonsieg erringen. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht, denn die Randberliner konnten bisher keinen Punktgewinn in der Kreisliga erzielen.

Um 16 Uhr treffen im Hauptspiel dann die Frauen der HSG als Tabellenfünfter auf den derzeitigen Achten der Verbandsliga Süd. Hier hat die Mannschaft von Trainer Tobias Hallert die Chance, sich im einzigen Spiel der Verbandsliga Süd an diesem Tag mit einem Sieg in der Tabelle auf Platz 3 zu verbessern. Das wird allerdings kein so leichtes Unterfangen, denn im Vorjahr unterlag die HSG dem SV Chemie Guben an gleicher Stelle mit 22:29. Die HSG-Frauen schafften dann allerdings im Rückspiel ein 24:24.

Acht Verletzte im Duell zuletzt

Allerdings hatten die Müllroserinnen dabei gleich fünf Verletzte und die Chemikerinnen deren drei zu beklagen. Dazu gab es für das Team aus Guben noch zwei rote Karten und sie verursachten dazu noch sechs Siebenmeter. Von daher bleibt nur zu hoffen, dass sich beide Mannschaften auf ihre spielerischen Fähigkeiten besinnen und das Schiedsrichtergespann Ronald Hübner/Jens-Holger Wussmann von Beginn an jegliche Unsportlichkeiten zum Schutz der Spielerinnen unterbindet.

Um 18 Uhr folgt das sicher nicht minder spannende Duell der 2. Männermannschaft der HSG im Derby gegen den HSC 2000 Frankfurt. In der ersten Spielrunde hatte die Mannschaft des Trainergespanns Uwe Bannert/Kevin Nadolle in einem ebenso hart geführten Duell wie bei den Frauen geschildert, knapp mit einem Tor Unterschied 31:32 verloren. Jetzt kommen die Frankfurter als Tabellenführer in die Schlaubetal-Halle. Natürlich brennt die Mannschaft der HSG Schlaubetal-Odervorland als Tabellenzweiter darauf, sich für diese Niederlage zu revanchieren und mit einem Sieg die Tabellenführung zurück zu holen. Im letzten Spiel der Hinrunde steht die 1. Männermannschaft der Müllroser als Tabellendritter (13:3 Punkte) der Verbandsliga Süd vor einer schweren Auswärtshürde beim Tabellenzweiten SV Chemie Guben (14:4 Punkte), der mit einem Spiel mehr vor den Schlaubetalern liegt.

Kaum Wechselspieler für HSG

Die Gubener haben im Verlauf der Hinrunde nur daheim gegen die TSG Lübbenau 63 mit 34:27 und auswärts beim Tabellenführer HC Bad Liebenwerda mit 32:29 verloren. HSG Coach Robert Kaberidis sieht die Chancen auf einen Sieg in diesem Spiel so: "Ich gehe bei diesem Spiel davon aus, dass viel auf die Tagesform ankommen wird. Natürlich werden wir alles versuchen, um dieses Spiel für uns zu entscheiden. Allerdings werden wir wegen der Verletzungssituation nicht so viele Wechselmöglichkeiten haben, was ein leichter Vorteil für die Gubener sein könnte."

Ähnlich schwer sind die Auswärtsaufgaben für die C- und D-Jugend weiblich. Die Mädels der C-Jugend weiblich müssen am Sonnabend im Derby als Tabellenfünfter beim Sechsten Rot-Weiß Friedland antreten. Die Mädels der D-Jugend weiblich treffen dann am Sonntag auf den Tabellenführer HSV Frankfurt sowie auf den Tabellenzweiten Neuenhagener HC.