Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Am Sonnabend erfolgt der Start zur 24. Auflage der Eisenhüttenstädter Stadtmeisterschaft im Laufen. Wie im Vorjahr werden in diesem Rahmen auch Walker gewertet.

Das veranstaltende Friedenshaus Eisenhüttenstadt um deren Vorsitzende Mechthild Tschierschky hat im Vergleich zu den Vorjahren aufgrund zahlreicher weiterer Laufveranstaltungen relative viele Termine in den Winter verlegt.

Bislang scheint diese Rechnung aufzugehen. Für den ersten Wettbewerb auf der Eisenhüttenstädter Insel ab 10 Uhr mit Start und Ziel neben der Inselgaststätte sind Sonne und 6 Grad Celsius angekündigt. Damit dürften die Läufer und Walker auf den Distanzen über zwei und sechs Kilometer für die Jahreszeit eine nahezu optimale Witterung vorfinden.

Die weiteren Termine sind: 18. Januar (2/6 km), 1. Februar (2/6 km), 15. Februar (2/10 km), 7. März (Diehloer Hügellauf 2,5/6 km), 11. April (Ostercross 1,7/5,1 km), 25. April (Cross am Rosenhügel 2,2/4,4 km) und 27. Juni (Bahnlauf 1000/3000 m).

Die Wertungen erfolgen wie im vergangenen Jahr in 16 Altersklassen, unterteilt in männlich und weiblich. Bei den (Nordic) Walkern jedoch wird nur nach Geschlecht unterschieden. Die ersten drei Wettbewerbe werden zusätzlich als Winterserie gewertet.

Wie in den Vorjahren werden auch Starter von außerhalb erwartet. So hat beispielsweise erneut der Verein Leichtathletik in Beeskow Interesse bekundet. Auch Athleten anderer Sportarten wie die Eisenhüttenstädter Radsportler sind dabei.

Nachdem in den vergangenen Jahren als Sponsor bereits die Sparkasse ins Boot geholt werden konnte, kommt in diesem Jahr das Eisenhüttenstädter Renault-Autohaus König als Förderer dieser Laufveranstaltung hinzu.