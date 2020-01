Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Als sich Ingo Kassanke Anfang 2018 entschloss, einen Elektro-Transporter für seine Firma Fischer Rundum-Service zu bestellen, kam natürlich der Gedanke: "Wo tanke ich?" Der häusliche Stromanschluss stellte eine alles andere als optimale Lösung dar. Daher war es kein weiter Weg bis zu dem Entschluss, eine öffentliche Ladestation für E-Autos errichten zu lassen. Doch wer etwas für die Umwelt tun möchte, muss manchmal einen langen Atem haben. "Auf meinen E-Transporter musste ich acht Monate warten. Mit der Genehmigung der E-Tankstelle und der beantragten Fördermittel hat es eineinhalb Jahre gedauert", blickt Kassanke zurück.

Der erste Kunde war schon da

Jetzt aber kann er aufatmen. Seit 3. Januar ist seine E-Tankstelle mit zwei Ladestationen vor seinem Haus, Franz-Schubert-Straße 5, ans Netz angeschlossen. Er selbst hat seinen Wagen natürlich schon aufgeladen. Und einen Fremdkunden gab es auch schon.

Für den Hennigsdorfer sind die 12 000 Euro gut angelegtes Geld, zumal 80 Prozent davon über das Efre-Programm (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) finanziert wurden.

Damit niemand die eher dezent wirkende Ladestation übersieht, die am Zaun steht, weisen große Parkplatzschilder darauf hin, dass hier nur fürs Stromtanken bis zu drei Stunden geparkt werden darf. Dabei darf nicht vergessen werden, dass die Parkscheibe ins Auto zu legen ist. Nötig ist übrigens ein Typ-2-Stecker. "Optimal ist ein Auto mit einem Wechselstromladegerät von 22 Kilowatt", erläutert Kassanke. Diese Menge könne an seiner Tankstelle in einer Stunde geladen werden. Für einen Wagen mit einer Batterie, die 40 Kilowatt speichern kann, dauert es dann knapp zwei Stunden. Für seinen Transporter benötigt er etwa drei Stunden, um die Batterie völlig zu füllen.

Das Anmelden als Kunde ist laut Kassanke ganz einfach: "Man muss mit seinem Handy den an der Ladesäule angebrachten QR-Code scannen und kann dann die Benutzung übers Handy freischalten." Bezahlt wird per Paypal oder Kreditkarte. Die Kilowattstunde kostet bei Kassankes Tankstelle 47,6 Cent pro Kilowattstunde. Der Handwerker schätzt den Preis als günstig ein. Er habe in Magdeburg schon mal 70 Cent für die Kilowattstunde bezahlen müssen. Den Preis kann er selbst festlegen. "Ein paar Cent verdiene ich auch an jeder Kilowattstunde", sagt Kassanke. Klar ist auch: "Es handelt sich um 100 Prozent Ökostrom. Sonst hätte ich die Förderung auch gar nicht bekommen."

Kassankes Ladestation an der Schubertstraße ist die erste privat eingerichtete, die in Hennigsdorf für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Eine öffentliche E-Tankstelle gibt es seit vorigem Jahr am Rathausplatz. Laut Bundesnetzagentur existieren derzeit in Brandenburg 299 Ladestationen. Das Berliner Netz umfasst 508 dieser Tankstellen.